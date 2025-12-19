'애 둘' 예비 새언니의 황당한 결혼 조건…집·차·일자리까지 요구

전과 전력이 있고 무직 상태인 친오빠가 결혼을 이유로, 부모와 여동생에게 주거·차량·일자리 제공을 요구하며 갈등을 빚고 있다는 사연이 공개됐다.

17일 JTBC '사건반장'에 따르면 음식점을 운영 중인 30대 후반 여성 A씨는 수년간 가족 문제로 극심한 스트레스를 겪고 있다고 밝혔다.

A씨의 친오빠는 40대로, 과거 술에 취해 특수폭행을 저질러 실형을 살았으며 이후에도 경제적으로 자립하지 못한 채 부모에게 의존해왔다.

이런 상황에서 제보자의 오빠는 돌연 결혼 계획을 알리며 한 여성을 가족에게 소개했고, 갈등은 본격화됐다.

제보자에 따르면 오빠의 결혼 상대는 세 살 연상에 두 아들을 둔 이혼 경험이 있는 여성이며, 두 사람은 편의점 아르바이트를 하다 교제하게 됐다.

당시 여성은 임신했다고 주장해 가족이 결혼을 허락했으나, 이후 임신 사실이 아니라는 말을 번복해 논란이 커졌다.

결혼이 결정된 뒤 오빠와 예비 신부는 부모에게 신혼집과 차량 마련을 요구하며 갈등은 점차 심해졌다.

부모가 노후 자금 부담을 이유로 빌라를 제안하자 오빠는 특정 아파트를 요구하며 반발했고, 결국 부모는 아파트를 매입하되 일정 기간 후 명의를 이전하겠다는 조건을 제시했다.

그러나 친오빠는 동의했지만 예비 신부는 해당 조건에 문제를 제기하며 "신뢰할 수 없다면 자신의 명의로 집을 해달라"고 요구하고, "이혼하면 주겠다"고 말한 것으로 알려졌다.

A씨는 부모를 설득해 주택 지원 약속을 철회했지만, 이에 반발한 오빠 부부는 식사 대접을 이유로 부모를 불러내 자동차 매장으로 데려가 차량 구매를 요구했다. 부모는 결국 고가의 외제차를 구입해줬다고 한다.

이후 오빠 부부의 요구는 끝나기A씨에게로 향했다. 오빠는 A씨가 운영하는 음식점에 점장으로 채용해 달라고 요구했고, A씨가 이를 거절하자 예비 신부가 나서 강하게 항의했다.

결국 A씨는 예비 신부로부터 장시간 "결혼 못하면 네 탓"이라는 문자 메시지를 받았으며, 오빠로부터 사과를 강요받았다고 주장했다.

A씨는 방송을 통해 "제가 무엇을 잘못했는지 모르겠다"며 답답함을 호소했다.

이에 대해 박상희 심리학 교수는 부모의 과도한 지원이 문제를 키웠다며, 형제와는 거리를 두고 부모와는 솔직한 대화를 나눌 필요가 있다고 조언했다.

