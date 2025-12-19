부산·울산 등 경남해안 오후부터 비…20일은 전국에 가끔 강수

'낮 5∼16도' 평년 웃도는 기온 유지…내일은 오늘보다 포근, 모레는 추위

19일 부산과 울산 등 경남권 해안에 오후부터 비가 오겠다.



일본 남쪽 해상에 자리한 고기압의 가장자리를 타고 온난한 남풍이 불어 들면서 내리는 경남권 해안 비는 토요일인 20일 밤까지 이어질 전망이다.

울산 남구 거리에서 우산을 쓴 시민. 연합뉴스

20일에는 중부지방·호남·제주에 새벽부터, 경남권과 경북서부에 오전부터, 경북북부내륙과 경북북동산지에 오후부터 가끔 비가 오다가 중부지방은 늦은 오후, 남부지방은 밤에 그치겠다.



전남·경남·제주 쪽은 일본 남쪽 해상 고기압에서 남풍이 지속해서 유입되면서, 중부지방과 경북은 우리나라 북쪽에 기압골이 지나면서 20일 비가 내리겠다.



겨울비인 만큼 강수량이 많지는 않겠다.



다만 20일에서 21일로 넘어가는 밤 기온이 떨어지면서 내린 비가 얼어 길이 빙판으로 변하고 도로에 살얼음이 끼겠으니 21일 아침 이동 시 유의해야 한다.



제주의 경우 20일 비에 돌풍·천둥·번개가 동반되겠으니 대비해야 한다.



20일까지 예상 강수량은 제주 5∼20㎜, 전남해안 5∼10㎜, 전남해안을 제외한 호남과 부산·울산·경남 5㎜ 안팎, 수도권·서해5도·강원내륙·강원산지·충청·경북서부·경북북동내륙·경북북동산지 5㎜ 미만이다.



19일 평년기온을 웃도는 수준의 기온이 유지되겠다.



12월 중순도 막바지에 접어들어 이날 아침에는 대부분 지역 기온이 영하로 내려갔다.



오전 8시 주요 도시 기온은 서울 0.7도, 인천 1.8도, 대전 0.2도, 광주 4.7도, 대구 -1.9도, 울산 3.2도, 부산 12.0도다.



낮 최고기온은 5∼16도일 것으로 예상된다.



다가오는 주말에는 급격한 기온 변화가 있겠다.



20일은 아침 최저기온이 1∼11도, 낮 최고기온이 7∼19도로 19일보다 포근하겠으나, 기압골이 지난 뒤 북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 일요일인 21일은 아침 최저기온이 -7∼5도까지 떨어지고 낮 최고기온이 1∼9도에 그치겠다.



중부지방과 호남은 아침 기온이 하루 새 5∼10도나 떨어지는 가운데 20일 밤부터 전국에 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍까지 불면서 체감 추위가 상당하겠다.

<연합>