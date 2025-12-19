“내 강아지 학대했지?”…지인 흉기로 찌른 20대 중국인 체포

광주 광산구 월곡동 20대 중국인 긴급체포

지인이 반려동물 학대했다 의심해 흉기 휘둘러

사진=연합뉴스

자신의 반려견을 학대했다고 생각해 지인을 흉기로 찌른 중국인이 경찰에 붙잡혔다.

19일 광주 광산경찰서는 살인미수 혐의로 20대 중국인 A씨를 입건했다고 밝혔다.

A씨는 전날 오후 5시 20분쯤 광주 광산구 월곡동의 한 주택에서 50대 중국인 B씨를 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의를 받는다.

조사 결과 A씨는 자신이 키우는 강아지를 B씨가 학대했다고 생각해 이같은 범행을 저질렀다.

당시 A씨는 집을 비웠다가 돌아왔고, 강아지가 다친 흔적이 있자 B씨의 소행으로 생각해 그를 찾아가 실랑이를 벌인 것으로 파악됐다.

두 사람은 건설 노동자로 일하면서 알게 된 사이로, 서로 집을 오갈 정도로 가깝게 지낸 것으로 알려졌다.

A씨는 실랑이 끝에 미리 준비한 흉기로 B씨를 찌르고 도주했으나, 2시간여 만에 거주지에서 경찰에 붙잡혔다.

B씨는 병원에서 치료를 받고 있으나, 위독한 상태인 것으로 전해졌다.

B씨가 A씨의 강아지를 실제로 학대했는지는 아직 조사되지 않았다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 예정이다.