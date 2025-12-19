“계속 벗는 이유는…” 칸예 아내, 노출 논란에 처음으로 입 열었다

미국의 세계적인 래퍼이자 사업가 칸예 웨스트의 아내 비앙카 센소리가 그동안 논란을 불러온 파격적인 노출 패션에 대해 처음으로 입을 열었다.

17일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 센소리는 최근 한 매거진과의 인터뷰를 통해 공공장소에서 과감한 노출 의상을 고수해온 이유를 밝혔다. 이번 인터뷰는 센소리가 직접 발언하는 대신, 다른 여성이 그의 입장을 대변하는 독특한 방식으로 진행돼 눈길을 끌었다.

센소리는 시상식과 거리 등에서 시스루 드레스나 신체 주요 부위를 최소한으로 가린 의상으로 등장하며 각종 비판과 논란의 중심에 선 바 있다. 그의 대변인은 센소리의 노출 패션이 단순한 관심 유도나 화제성이 아닌 “예술가로서의 자기 표현”이라고 설명했다.

칸예 웨스트(왼쪽)와 아내 비앙카 센소리. 연합뉴스

대변인은 “대중의 시선 속에 놓인 여성은 동의 없이 ‘수많은 버전의 자신’이 복제되는 상황을 겪는다”며 “사람들은 투영하고, 만들어내고, 지운다. 그래서 그는 그들이 만들어낸 환영의 자아를 조각하듯 다듬는다”고 말했다. 이는 외부의 시선에 의해 형성된 이미지를 스스로 통제하고 재구성하려는 시도라는 설명이다.

노출 패션을 둘러싼 비판과 악성 댓글에 대해서도 센소리는 비교적 담담한 태도를 유지하고 있는 것으로 전해졌다. 대변인은 “그녀의 목표는 주목이나 반발이 아니다. 반발은 결과일 뿐”이라며 “센소리는 사회관계망서비스(SNS)를 감정적으로 소비하기보다는, 사회적 인식이 어떻게 생성되고 확산되는지를 관찰하는 공간으로 본다”고 밝혔다.

센소리는 2023년 여름에는 이탈리아에서 선보인 노출 패션으로 법적 문제 가능성까지 거론되며 논란이 확산된 바 있다. 대변인은 이같은 과정 역시 센소리의 ‘자기 회수(repossession)’의 일부로 설명했다. “이것은 억압이나 조종의 고백이 아니라, 스스로의 이미지를 되찾는 행위”라는 표현도 덧붙였다.

호주 출신의 비앙카 센소리는 건축가 출신으로, 2022년 칸예 웨스트와 교제를 시작했으며 같은 해 12월 비밀리에 결혼한 것으로 알려졌다.