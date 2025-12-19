李 “남북, 불필요한 강대강 정책으로 원수 돼… 적대성 강화되면 경제적 손실”

이재명 대통령이 19일 “북한과 우리는 꼭 민족공동체 이런 가치에 관한 얘기를 하지 않더라도 아주 현실적인 필요에 의해 굳이 심하게 다툴 필요가 없다. 적대성이 강화되면 경제적 손실로 직결되지 않나”라며 “인내심을 가지고 (남북관계를) 개선해나가야 할 것”이라고 말했다.

이재명 대통령이 19일 정부서울청사 별관에서 열린 외교부(재외동포청)·통일부 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 정부서울청사에서 진행한 외교부·통일부 대상 업무보고에서 “남북관계를 요새 들여다보면 진짜 원수가 된 것 같다. 과거에는 원수인 척했던 것 같은데 요즘은 진짜 원수가 돼가는 것 같다”면서 “불필요하게 강대강 정책을 취하는 바람에 (남북이) 정말로 증오하게 된 것”이라고 말했다. 이 대통령은 “1950년대 전쟁 이후에 군사분계선에서 대치하긴 했지만 북한이 전 분계선에 걸쳐 3중 철책을 치고 다리를 끊고 도로를 끊고 옹벽을 쌓고 이런 경우는 처음”이라며 “안타깝게도 정략적 욕망 때문에 이렇게 된 것으로 보인다”고 했다. 이어 “이제는 제자리를 찾아야 하는데 문제는 쉽지가 않다는 것”이라며 “우리가 바늘구멍이라도 뚫어야겠다고 얘기 드린 것처럼 남북 간에 소통하고 대화하고 협력하고 공존·공영의 길을 가야 하는데 지금은 바늘구멍 하나도 여지가 없다. 북측의 전략일 수도 있겠지만 한편으로 보면 접촉 자체를 원천적으로 거부하는 이런 상황을 우리 입장에서는 인내심을 갖고 개선해나가야될 것”이라고 덧붙였다.

이 대통령은 남북관계 개선의 어려움을 ‘일종의 업보’로 표현하며 “물론 이게 전략이었는지도 모르겠지만 전략이었다면 그 전략을 바꿔야 되겠다”면서 “인내심을 가지고 선제적이고 주도적으로 남북 간의 적대가 완화될 수 있도록, 신뢰가 조금이라도 싹틀 수 있도록 최선의 노력을 다해야 하지 않을까 싶다”고 강조했다. 그러면서 “그 역할은 통일부가 해야 하는 역할이라고 생각한다. 쉬운 일이 아니라는 건 분명한데 그렇다고 포기할 일도 아닌 것도 분명하다”고 말했다.