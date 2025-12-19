“억대 연봉, 40대도 짐 싼다”…은행원 ‘희망퇴직’ 5억에 2000명 몰렸다

역대급 실적을 올린 5대 시중 은행에서 올해도 2000명이 넘는 직원들이 희망 퇴직을 할 것으로 전망된다. 사상 최대 실적을 경신하고 있지만 은행들이 희망퇴직 대상자를 40대까지 넓힌 영향으로 풀이된다.

사진 = 연합뉴스

19일 은행권에 따르면 신한은행은 지난 15일부터 희망퇴직 접수를 받고 있다. 대상은 부지점장 이상 직원 중 근속 15년 이상·1967년 이후 출생한 직원, 4급 이하 직원 중 근속 15년 이상·1985년 이전 출생한 직원(1985년생 포함), 리테일 서비스 직원 중 근속 10년 이상인 직원이다. 특별퇴직금 규모는 출생 연도에 따라 월 기본급의 7~31개월분으로 책정됐다. 희망퇴직 대상자는 내년 1월 2일 은행을 떠난다.

NH농협은행도 지난달 18~21일 희망퇴직 신청을 받고 대상자 446명을 확정했다. 작년 희망퇴직자 391명, 재작년 372명과 비교하면 3년 연속 증가하고 있다. 1969년생 직원은 퇴직 당시 평균임금의 28개월분, 근속 10년 이상 40세 이상 일반직원은 평균임금의 20개월분을 받기로 했다.

올초 KB국민은행에서 647명, 신한은행에서 541명, 우리은행에서 429명, 하나은행에서 263명(상·하반기) 등 1880명이 희망퇴직했다. 연말 농협은행 희망퇴직자까지 확정되면 올해 5대 은행의 희망퇴직자는 2000명을 넘어설 것으로 추산된다.

최근 몇 년간 연말·연초에 진행된 전례를 미뤄봤을 때 희망퇴직 신청자는 더 늘어날 가능성이 높다.

은행권 희망퇴직 연령대도 낮아지고 있다. KB국민은행은 희망퇴직 신청 대상 연령이 2022년 1972년생이었는데 지난해는 1974년생으로, 1년 새 대상 연령이 2년이나 내려갔다.

은행 직원들의 수는 점차 줄어들고 있다. 금융감독원에 따르면 올 상반기 5대 은행의 총 임직원 수는 7만1548명으로 1년 전(7만2625명)보다 1077명 줄었다. 영업점도 감소세다. 5대 은행의 국내 영업점 수는 올 상반기 기준 3759곳으로 1년 전(3920곳)보다 161곳 감소했다.

한편 은행권 희망퇴직자들의 평균 퇴직금 규모는 특별퇴직금과 법정퇴직금 등 5억원 중반 이상인 것으로 알려져 있다. 각 은행의 ‘2024 경영현황 보고서’에 따르면 지난해 희망퇴직자들은 1인당 평균 3억5027만원의 특별퇴직금을 지급받았다．