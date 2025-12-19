'콜드플레이 공연 불륜' 여성 첫 인터뷰…"살해 협박 받았다"

"잘못된 선택했다…그렇다고 살해 협박 받아야하는 건 아냐"

밴드 콜드플레이 콘서트장에서 불륜 정황이 포착된 영상으로 세간을 떠들썩하게 한 당사자인 크리스틴 캐벗(53)이 첫 언론 인터뷰를 갖고 심경을 밝혔다.



캐벗은 18일(현지시간) 공개된 미 일간 뉴욕타임스(NYT) 인터뷰에서 지난 7월 16일 콜드플레이 콘서트에서 촬영된 영상과 그 여파로 벌어진 논란이 삶에 큰 영향을 미쳤다고 털어놨다.

불륜 정황이 포착된 콜드플레이 콘서트 전광판 영상. 틱톡 캡처

당시 미국 IT기업 아스트로노머의 최고경영자(CEO)였던 앤디 바이런과 최고인사책임자(CPO)였던 캐벗이 관객석에서 서로 안고 있는 장면이 공연장 '키스캠' 카메라에 포착됐다.



이들은 전광판을 확인하고서 황급히 몸을 숨겼고, 소셜미디어로 영상이 확산하면서 불륜 의혹이 불거지자 두 사람 모두 회사를 떠나야 했다.



캐벗은 "나는 잘못된 선택을 했고 '하이 눈'을 몇잔 마신 뒤 상사와 함께 춤을 추고 부적절하게 행동했다"며 "이에 대한 책임을 졌고 그 대가로 내 커리어를 내려놓았다"고 말했다.



두 아이의 엄마인 캐벗은 콜드플레이 콘서트 당시 남편과 막 별거를 시작한 상태였다고 밝혔다.



그는 '키스캠' 영상 확산 이후 50∼60건에 달하는 살해 협박을 받았으며, 특히 자녀들이 큰 충격을 받고 두려움에 떨었다고 전했다.



캐벗은 "사람은 실수할 수 있고 크게 잘못할 수도 있지만, 그렇다고 살해 협박을 받아야 하는 것은 아니라고 아이들에게 말해주고 싶다"고 했다.



콜드플레이 콘서트 이후 거의 반년이 지난 지금 캐벗은 여전히 새 일자리를 찾는 중이며, 무너진 삶의 조각을 추스르고 있다고 밝혔다.



캐벗에 따르면 공연 당시 바이런도 배우자와 별거 중이었으며, 이들은 사건 직후 잠시 연락을 주고받다가 9월 이후로는 거의 연락하지 않았다.



바이런은 인터뷰 요청을 거절했다고 NYT는 밝혔다.

<연합>