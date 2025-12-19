조현 “내년 이른 시기 대통령 방중 추진…핵잠 등 美와 합의 성과 확인”

조현 외교부 장관이 내년 이른 시기에 대통령의 중국 방문을 추진하겠다고 밝혔다. 또 내년 중 한·미 정상회담을 열어 핵잠수함 등 양국 정상 간 합의했던 사항이 얼마나 성과를 냈는지 확인할 계획이다.

조 장관은 19일 서울 외교부 청사에서 열린 이재명 대통령 업무보고에서 향후 업무 추진방향을 발표했다. 그는 “내년 이른 시기에 대통령의 국빈 방중을 추진하겠다”고 밝혔다.

조현 외교부 장관이 19일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 외교부(재외동포청)·통일부 업무보고에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단

미국 도널드 트럼프 대통령이 내년 4월 중국에 방문할 가능성이 높은 가운데, 한국이 우선 중국과의 대화에 나서겠다는 뜻으로 풀이된다. 미·중 전략 경쟁을 대비해, 중국과의 협력 기반을 먼저 다져두겠다는 계산일 수 있다.

또 조 장관은 “내년에도 한·미 정상회담을 갖고 양국 정상 간 합의사항 이행 성과를 확인할 수 있도록, 특히 핵잠·원자력협력·조선 분야에서 실질적 진전을 만들어 가겠다”고 말했다.

구체적인 산업 키워드를 언급한 것으로 봤을 때, 핵추진잠수함, 차세대 원전인 소형모듈원자로(SMR), 해양 방산 분야 등 안보와 산업의 협력 체계 구축에 나설 것으로 보인다.

외교부는 한·미 협력과 동시에 한·중·일 협력, 러시아와의 관계에도 힘쓸 전망이다. 일본과는 셔틀 외교에 나선다.

환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 의지도 내비쳤다. CPTPP는 일본·캐나다·멕시코·베트남·호주 등 아시아·태평양 지역 국가들이 만든 다자간 자유무역협정이다. 관세가 낮아져 한국 기업의 수출 경쟁력이 강화될 수 있다. 무엇보다 한·일간 양자 자유무역협정(FTA)이 없는 상황에서 사실상 FTA 효과를 내며 일본과의 경제 협력이 확대된다. CPTPP는 공급망을 보완할 수 있는 대안으로 주목된다.

현 재외공관 시스템도 대폭 개편하겠다고 예고했다. 그는 “재외공관을 지역별, 분야별 거점 공관 체계로 재편하고 성과 평과 체제도 개선하겠다”고 말했다.