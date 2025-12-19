세계유산 제주 성산일출봉서 병오년 새해맞이…성산일출축제 31일 개막

1월 1일 일출봉 새벽 등반 선착순 500명 모집

희망나무 점등·공연·체험 등 풍성

유네스코 세계자연유산이자 일출 명소인 제주 성산일출봉에서 2026년 병오년 새해를 여는 제33회 성산일출축제가 오는 31일부터 내년 1월 1일까지 이틀간 열린다.

19일 제주도에 따르면 도가 주최하고 성산일출축제위원회가 주관하는 이번 행사는 ‘새해의 붉은 일출, 성산에 담다’를 주제로 도민과 관광객이 함께 소원성취와 만사형통을 기원하는 자리로 마련된다.

성산 일출. 제주관광공사 비짓제주 제공

첫날인 31일에는 성산읍 민속보존회 풍악 공연과 길트기를 시작으로 성산일출 유스 페스티벌, 팝스타, 클럽 데이 경연과 희망콘서트 등 다양한 공연이 펼쳐진다.

이어 오후 11시 45분부터 기존 달집태우기를 대체한 ‘희망나무 점등’, 새해 메시지와 덕담 나눔, 신년 카운트다운, 불꽃놀이, 밴드 공연 등 메인 행사가 이어진다.

새해 첫날인 1월 1일에는 일출 기원제와 금줄 커팅식 후 사전 신청자 500명을 대상으로 새벽 등반이 진행된다.

새벽 등반 참가 신청은 22일 오후 1시부터 성산일출축제 누리집(sunrisefestival.kr)에서 선착순으로 접수한다. 1인당 최대 2명(본인 포함)까지 신청할 수 있으며, 최종 확정 문자를 받은 참가자만 등반할 수 있다.

일출봉에 오르지 않더라도 성산일출봉 주변 바닷길을 걸으며 해맞이를 할 수도 있다.

이와 함께 축제 기간 스탬프 투어, 만들기 체험, 천체관측 등 체험 프로그램과 지역 특산물 홍보 부스, 나눔 장터 등이 운영된다.

성산일출봉은 해돋이 광경이 고려시대 팔만대장경에 새겨져 있을 정도로 예로부터 일출 명소로 알려져 있다. 성산일출봉에서 바라보는 해돋이는 제주의 절경 10가지를 일컫는 영주십경 중 제1경으로 꼽힌다.

지난해 제32회 성산일출축제는 무안공항 제주항공 여객기 사고와 관련해 정부가 지정한 국가애도기간을 고려해 전면 취소했다.