출범 5년여 만에 정원 25명 채운 공수처… 평검사 4명 임용

고위공직자범죄수사처(공수처)가 평검사 4명을 충원하면서 출범한 지 5년여 만에 정원(25명)을 모두 채웠다.
공수처는 인사위원회 추천과 대통령 임명 재가를 거쳐 22일자로 평검사 4명을 신규 임용한다고 19일 밝혔다.
이번에 공수처 검사로 임용되는 이들은 노흥섭(40·변호사시험 4회) 대전 유성경찰서 경감과 김준환(41·변시 6회) 법무법인 세종 변호사, 정수진(43·변시 7회) 공수처 수사관, 이재영(34·변시 9회) 법무법인 지평 변호사다.
노 경감은 경감 경력경쟁채용 출신으로, 경찰청 수사구조개혁단과 국가수사본부에서 근무했다. 김 변호사는 세종 형사팀에서 횡령·배임 사건을 맡았다.
‘드루킹 특별검사팀’ 근무 경험이 있는 정 수사관은 디지털포렌식 전문가 자격증을 갖고 있다. 이 변호사는 지평에서 조세·금융규제 분야 사건을 주로 담당했다.
공수처는 2021년 1월 출범 이래 한 번도 정원을 채우지 못했다. 인력난과 이로 인한 수사력 문제가 고질병으로 꼽혔다.
올해 들어 상황이 변했다. 이직자가 전무했고, 지난 5월 7명을 채용한 데 이어 이번에 4명을 충원하면서 약 5년 만에 처음으로 정원을 모두 채우게 됐다. 공수처 정원은 공수처장과 차장, 부장검사 4명, 부부장검사 1명, 평검사 18명 등 총 25명이다.
오동운 공수처장은 “고도의 수사력을 요구하는 고위공직자범죄 사건들을 다루면서 인력 부족으로 수사 진척에 일부 어려움이 있었다”며 “이제 검사 정원을 다 채운만큼, 수사부서의 진용을 탄탄히 구축해 성과를 가속할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.