‘통일교 의혹’ 전재수 “불법 금품수수 없어”…총재 만났냔 질문엔 부답

특별전담수사팀, 전재수 피의자 신분 조사

전재수, 뇌물수수·정치자금법 위반 혐의 부인

통일교 행사 참여하는 등 교류 이어간 정황

함께 입건된 임종성·김규한도 소환 이뤄질 듯

세계평화통일가정연합(통일교) 금품수수 의혹으로 장관직에서 물러난 더불어민주당 전재수 의원(전 해양수산부 장관)이 피의자 신분으로 경찰에 출석했다.

경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 19일 뇌물수수 및 정치자금법 위반 혐의로 입건된 전 의원을 소환했다. 전 의원은 2018년 무렵 통일교 측으로부터 한일해저터널 관련 청탁과 함께 현금 2000만원과 1000만원 상당의 명품 시계 1점을 수수했다는 의혹을 받는다.

이날 오전 9시53분쯤 서울 서대문구 경찰청사에 도착한 전 의원은 “통일교로부터 그 어떤 불법적인 금품수수가 결단코 없었다는 것을 분명히 말씀드린다”고 밝혔다.

그는 “한일해저터널은 일본이 100이라는 이익을 보면 부산은 고스란히 손해를 보는 구조”라며 “이에 반대한 것은 정치적 신념”이라고 설명했다. 그러면서 “정치적 험지라는 부산에서 각고의 노력 끝에 4번 만에 당선됐다”며 “현금 2000만원과 시계 1점으로 고단한 인내의 시간을 맞바꾸겠나. 차라리 현금 200억원과 시계 100점이라고 이야기해야 개연성이 있을 것”이라고 주장했다.

다만 한학자 총재를 만난 적이 있느냐는 질문에는 답하지 않았다.

이달 15일 전 의원 주거지 등에 대한 압수수색 과정에서 실물 시계는 발견되지 않았지만, 경찰은 통일교 행사 축전과 관련한 자료를 확보했다. 또 전 의원이 통일교가 설립한 세계평화국회의원연합(IAPP)이 2018년 개최한 해저터널 관련 행사에 참석하고, 올 10월에도 통일교가 설립한 해저터널 관련 포럼과 교류를 이어간 정황도 드러났다.

경찰은 이외에도 통일교 산하 재단이 2019년 전 의원 출판기념회 직후 한 권당 2만원씩 500권의 책을 1000만원을 들여 산 일 등도 조사할 방침이다.

앞서 경찰은 통일교 금품수수 의혹과 관련해 전 의원 외에도 임종성 전 더불어민주당 의원과 김규한 전 미래통합당 의원을 피의자로 입건하고 출국금지 조치했다. 전 의원은 이들 가운데 처음으로 소환됐다.

경찰청 특별전담수사팀이 꾸려진 지 8일 만에 이례적으로 빠른 속도로 소환통보가 이뤄진 건 올해 만료될 수 있는 공소시효를 고려한 것으로 풀이된다. 정치자금법 위반 혐의는 공소시효가 7년이다. 뇌물죄에 특정범죄가중법이 적용되면 공소시효는 15년으로 늘어난다.

경찰은 경기 가평군 통일교 천정궁, 서울 용산구 통일교 서울본부 등을 압수수색하며 확보한 일부 명품 구매 내역 및 영수증 등도 조사하고 있다. 전 의원에게 건넸다는 시계 구매 흔적을 찾고 있는 경찰은 관련 매장에 대한 강제수사 등도 검토 중인 것으로 전해졌다.

한편 경찰은 전날 한학자 총재의 전 비서실장인 정원주씨를 참고인 신분으로 불러 13시간 가까이 강도 높은 조사를 벌였다. 정치인들에게 금품이 전해진 게 맞는지, 이 과정에 한 총재 지시가 있었는지를 파악하기 위해서다. 정씨는 통일교 최상위 행정조직인 천무원 부원장을 지낸 교단 2인자이자 한 총재 최측근으로 알려진 인물이다.