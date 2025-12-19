"내로남불 지긋"·"깜냥 안돼"…연일 치고받는 장동혁측·친한계

張측 장예찬 "韓·김문수 정계은퇴 러브샷…당내 큰 반향 없다"

(서울=연합뉴스) 최재구 기자 = 국민의힘 장동혁 대표가 18일 서울 공군호텔에서 열린 한국여성단체협의회 제66주년 창립기념식에 참석해 박수치고 있다. 2025.12.18 jjaeck9@yna.co.kr

친한(친한동훈)계 인사에 대한 중징계 권고로 재점화한 국민의힘 내홍 사태를 놓고 당사자인 한동훈 전 대표 측 인사와 장동혁 대표 측 인사가 연일 날 선 공방을 벌이고 있다.



장 대표와 한 전 대표의 간접적인 가세 속에서 대리전이 계속되면서 국민의힘의 계파 갈등이 임계점을 넘어가는 것 아니냐는 관측도 정치권 일각에서 나온다.



당무위에서 징계 권고를 받은 당사자인 김종혁 전 최고위원은 19일 페이스북 글과 방송 인터뷰를 통해 징계 조치에 대한 부당함과 함께 장 대표 체제를 공격했다.



그는 '정당에서 말을 처벌하기 시작하면 히틀러 중심으로 똘똘 뭉친 나치당처럼 된다'는 여상원 전 윤리위원장의 인터뷰를 공유하면서 "장동혁 대표님, 혹시 히틀러처럼 되고 싶은 겁니까"라고 말했다.



이어 자신에 대해 징계를 권고한 이호선 당무감사위원장을 거론, "부정선거 주장하고 비상계엄 옹호한 이 위원장님, 여 전 위원장에겐 어떤 징계를 내릴 것이냐"며 "대한민국 주류세력인 보수가 어쩌다 깜냥도 안 되는 사람들이 쥐고 흔들며 히틀러 흉내 내는 정당이 돼가는지 한숨이 나온다"고 했다.



여 전 위원장은 지난달 "당 관계자로부터 빨리 (사퇴) 의사표시를 해줬으면 좋겠다는 취지의 연락을 받았다"며 위원장직에서 사퇴한 인사다.



김 전 최고위원은 장 대표의 '내부의 적 한 명이 더 무섭다'는 발언에 대해 "당대표로서 왜 자기 당 사람들에 대한 공격을 통해 물을 흐리고 전열을 흐트러뜨리는지 이해할 수 없다"고 비판했다.

(서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 국민의힘 한동훈 전 대표가 3일 서울 여의도 국회도서관 앞 쪽문에서 12ㆍ3 비상계엄 1주년 관련 기자회견을 하고 있다. 2025.12.3 yatoya@yna.co.kr

장 대표 측에선 장예찬 여의도연구원 부원장이 등판해 한 전 대표를 공격했다.



그는 이날 YTN 라디오에 출연해 한 전 대표와 김문수 전 고용노동부 장관의 최근 '러브샷' 사진에 대해 "정계 은퇴 러브샷"이라며 "당내에 김 전 장관을 따르거나 지지하는 현역 의원이나 당원은 거의 없다. 큰 반향을 일으키긴 어렵다"고 했다.



이는 국민의힘 대선 후보를 지낸 김 전 장관이 "우리 당에서 우리 보배를 자른다고 한다"며 한 전 대표를 두둔하고 사실상 장 대표를 비판하자 그 영향력을 평가 절하한 것이다.



그는 한 전 대표가 김 전 최고위원에 대한 당무감사위의 중징계 권고에 반발한 것을 두고는 페이스북에서 한 전 대표 가족 연루 의혹이 제기된 이른바 당원게시판 의혹을 거론하며 "자신과 가족 문제에 곧 죽어도 사과와 반성을 안 하는 한동훈이 남에게 손가락질하며 사과와 반성 운운할 자격이 있나. 내로남불 정말 지긋지긋하다"고 말했다.

