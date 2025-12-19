정시 지원 전 수험생이 점검해야할 5가지 [입시톡톡]

29일부터 2026학년도 대학 정시 원서접수가 진행된다. 수험생들은 전형요소별 반영 비율, 수능 활용 점수 등을 계산해 전략을 세워야한다. 메가스터디교육이 정시 전략 수립 전 점검해야 할 5가지를 정리했다.

◆객관적인 성적 분석으로 유불리 파악

각 대학은 영역별로 가중치가 다르고, 한 대학 내에서도 모집단위별로 가중치가 다른 경우도 있다. 수능 총점이 같더라도 영역별 강·약점에 따라 유불리가 달라진다는 의미다.

수험생은 입시기관 자료 등을 통해 자신의 강점 영역과 약점 영역을 확인해야 한다. 예를 들어 사탐 2과목을 응시한 수험생이 국어 138점, 수학 123점, 사탐 생활과 윤리 67점, 사회문화 67점으로 표준점수 합 395점을 받았다면, 동점자와 비교했을 때 국어는 좋은 성적을 받았으나 수학은 상대적으로 좋지 않다는 것을 알 수 있다. 따라서 이 수험생은 국어 가중치가 높고 수학의 가중치가 낮은 대학을 찾아보는 것이 좋다.

◆수능 반영 이원화 대학 경쟁률 상승 유의

최근 정시모집에서 수능 반영 비율을 선택적으로 반영하는 대학이 늘어나는 추세다. 이원화 반영 방식을 적용하면 기존 합격권 외에 특정 영역의 성적이 우수한 학생까지 흡수할 수 있어 경쟁률은 상승할 가능성이 높다. 기존 이원화 대학은 물론, 올해 새롭게 반영 방식을 이원화한 대학은 경쟁률 상승 가능성을 염두에 둘 필요가 있다.

◆자연계 과탐 가산점 영향력 확대

자연계열에서 과탐 지정 선발 인원은 크게 줄었지만, 과탐 응시자에게 가산점을 부여하는 경우가 늘었다는 점을 유의해야 한다. 올해는 지난해와 달리 표준점수에서 사탐 응시자가 유리하지 않고, 변환표준점수 역시 통합 변표를 활용하는 추세여서 탐구영역 유불리를 면밀히 따져볼 필요가 있다.

주요 대학들은 고려대·연세대·서울시립대 3%, 성균관대 최대 5%, 이화여대 6%, 경희대 4점 등 과탐 응시자에게 가산점을 부여하고 있으며, 미세한 점수 차이로 당락이 갈리는 정시모집에서 그 영향력은 결코 작지 않다. 중위권 일부 대학도 계열·학과별로 5~10%의 가산점을 적용해 과탐 응시자의 불리함을 상당 부분 상쇄한다.

메가스터디교육은 “사탐+과탐 조합으로 자연계 지원을 준비하는 수험생은 과탐 2과목 수험생보다 높은 가산점을 받기 어렵다”며 “합격 가능성이 불확실한 대학대신 상경·인문계열 인기 학과를 안정카드로 고려하거나 과탐 가산점이 없는 대학을 집중 공략하는 것이 좋다”고 조언했다.

상위권 대학 자연계 상당수가 과탐에 가산점을 부여하기 때문에 과탐 2과목 응시 수험생은 이런 대학을 중심으로 지원전략을 구성하면 유리한 위치를 확보할 수 있다는 설명이다.

◆영어 영향력 꼼꼼히 비교해야

영어 반영 방식은 대학별로 격차가 크다. 아주대와 한양대(에리카)의 경우 영어 반영 비율은 15%로 동일하지만, 2등급과 3등급의 점수 차이가 아주대는 3점, 한양대(에리카)는 0.5점이다. 국민대와 숭실대도 모두 영어를 20% 반영하지만, 숭실대는 2~3등급 간 점수가 8점 차로 국민대(3점 차)에 비해 영향력이 훨씬 크다.

올해는 영어 1~2등급 비율이 크게 줄어 어느 해보다 영어의 영향력이 클 전망이다. 따라서 대학들의 영어 반영 비율, 등급간 점수 차이 등을 세밀하게 살펴보고 자신에게 유리한 대학을 찾는 것이 매우 중요하다.

◆마지막까지 모의지원 성향 등 분석해야

수험생들은 자신의 성적 하나만을 변수로 놓고 지원전략을 세우는 경우가 많지만, 정시 지원은 지원자 간 상대평가이므로 고도의 심리전이 필요하다. 자신의 성적 조합으로 가장 유리한 학과에 지원했더라도 비슷한 지원 성향을 가진 수험생이 대거 같은 대학에 지원했다면 실패한 전략이 될 수도 있다. 반면 지원 학과의 지원율이 크게 낮아진다면 기대 이상의 결과를 얻을 수도 있다.

메가스터디교육은 “본인의 성적만으로 최적의 조합을 찾아내는 것보다 우수한 경쟁자들의 지원 흐름을 감안한 입체적인 전략 수립이 중요하다”며 “많은 학생들이 이용하는 온라인 모의지원 서비스 등 합격예측 프로그램을 통해 다양한 변수를 찾아보고 신중하게 지원전략을 수립하는 것이 바람직하다”고 강조했다.