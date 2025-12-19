솔타메디칼코리아, 써마지 FLX 유저 미팅 통해 최신 임상 인사이트 공유

2025 SOMA 써마지®FLX 유저 미팅 토크쇼 (제공=솔타메디칼코리아)

솔타메디칼코리아 유한회사(대표이사 한상진, 이하 솔타메디칼코리아)는 지난 13일 그랜드 워커힐 서울 빛의 시어터에서 ‘2025 SOMA 써마지®FLX 유저 미팅’을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 메인 모델 배우 김성령과 써마지®FLX를 사용하는 국내 피부과 및 성형외과 의료진이 참석한 가운데, 단극성 고주파 기술의 임상 적용 경험과 최신 시술 트렌드를 공유하는 자리로 마련됐다.

행사는 장예원 아나운서의 진행으로 시작됐으며, 솔타메디칼코리아 한상진 대표이사의 환영사와 칸타코리아 윤혜진 상무의 ‘리프팅 시술에 대한 시장 조사’ 발표로 이어졌다.

이어 1부 강연은 Thermage®FLX: A to Z (클래스원의원 홍원규 원장), The Harmony of Thermage®FLX: Beyond Rejuvenation (바이슈의원 최소희 원장), Evaluation of Biological Skin Aging and the efficacy of Thermage®FLX treatment through skin microbiome analysis(웰스피부과의원 최원우 원장), Clinical tips to maximize efficacy and alleviate pain: 10 zone Thermage®FLX(비쥬얼피부과의원 이준영 원장), Thermage®FLX in plastic Surgery practice(올리팅성형외과의원 석효현 원장)을 주제로 발표가 이루어졌다.

2025 SOMA 써마지®FLX 유저 미팅 단체사진 (제공=솔타메디칼코리아)

2부에서는 써마지®FLX 메인 모델 배우 김성령이 포토타임과 무대 인사를 시작으로 이후 써마지®FLX 시술 경험을 공유하는 의료진 토크 세션이 진행됐다. 주요 의료진 9명(클래스원의원 홍원규 원장, 바이슈의원 최소희 원장, 웰스피부과의원 최원우 원장, 비쥬얼피부과의원 이준영 원장, 올리팅성형외과의원 석효현 원장, 스위츠피부과의원 김인용 원장, 브릴린의원 김예지 원장, 티원의원 김태영 원장, 디의원 전다희 원장)이 패널로 참여했으며, 임상 현장에서의 적용 사례와 시술 관련 질의응답이 이어졌다.

솔타메디칼코리아 한상진 대표이사는 “이번 유저 미팅을 통해 의료진들이 최신 임상 정보와 실전 경험을 공유할 수 있는 계기가 되었기를 바란다”며 “앞으로도 의료진과의 소통을 통해 국내 피부 미용 시장 발전에 기여하겠다”고 밝혔다.

한편 써마지®는 단극 고주파 에너지를 활용해 피부 콜라겐 재생 및 주름 개선 효과를 나타내는 비침습적 솔루션으로, 2002년 출시 이후 전 세계에서 사용되고 있다. 한국에서는 2003년 도입 이후 2025년 기준 누적 장비 설치 대수 1,300대를 넘겼다.

SOMATM (Solta Medical Academy)는 의료진의 질 관리에 목표를 두고 솔타메디칼의 제품을 사용하는 의료전문가들의 표준화된 제품 사용 및 Care-Giver에 따른 의료 품질의 차이를 줄이기 위한 통합 CME(continuous Medical Education)프로그램이다.