BBQ, 협력사 간담회…품질·위생 강화로 소비자 만족도 높인다

제너시스BBQ 그룹은 서울 송파구 본사에서 협력사 간담회를 개최했다고 19일 밝혔다.

BBQ 구매전략실 주관으로 열린 간담회는 소비자에게 더 좋은 품질의 서비스를 제공하고 가맹점주(패밀리) 매출 증가와 협력사와의 상생 협력 도모 취지가 담겨 있다.

신선육의 원활한 공급을 위한 협력사 간 긴밀한 협조 체계를 점검하고, 우수한 품질 유지를 위한 관리 기준 준수 당부가 함께 이뤄졌다. 신선육을 도계업체에서 받아 그대로 제조하는 가맹점 운영 특성을 고려해 향후 중량표시제 시행에 따른 불필요한 피해가 발생하지 않도록 협력사의 적극적 협조도 요청했다.

이와 함께 생산 직원들의 마스크와 위생모 착용 등 현장 위생 관리 강화 방안도 주요 안건으로 다뤄졌다.

최상웅 구매전략실장은 “중량표시제가 도입됨에 따라 도계 생산 현장에서 중량이나 조각 수 부족이 발생하지 않도록 세밀하게 관리해 줄 것을 다시 한번 당부드린다”며 “내년에도 협력사와 함께 원재료 품질과 위생 관리 수준이 함께 높아질 수 있도록 노력하고, 패밀리와 협력사가 함께 성장할 수 있는 상생 협력을 강화해 나가겠다”고 말했다.