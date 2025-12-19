“日 도쿄서 규모 7.3 ‘직하 지진’ 시 최대 1만8000명 사망”

일본 수도인 도쿄 인근을 진원으로 하는 강진이 일어나면 사망자가 최대 1만8000명 발생할 것이라는 전망이 나왔다.

19일 아사히신문 등에 따르면 일본 정부 전문가 회의는 이날 공개한 ‘수도권 직하 지진’ 보고서에서 “수도 중추 기능에 가장 영향이 큰 도심 남부에서 규모 7.3의 직하 지진이 발생해 최대 진도가 7에 이르면, 최악의 경우 1만8000명이 숨지고 건물 40만채가 파괴되거나 소실될 것”이라고 내다봤다.

도로 꺼지고 천장 ‘폭삭’ 지난 9일 일본 혼슈 동북부 아오모리현 도호쿠에서 차량 한 대가 붕괴된 도로에 위태롭게 걸려 있다(왼쪽 사진). 하치노헤에서는 한 남성이 무너져내린 상가 내부의 잔해를 치우고 있다. 전날 밤 아오모리현 앞바다에서 발생한 규모 7.5의 강진으로 도로와 건물 등이 피해를 본 가운데, 일본 정부는 후발 지진 주의 정보를 발표했다. 도호쿠·하치노헤=AP연합뉴스

진도는 지진 발생 시 해당 지역에 있는 사람의 느낌이나 주변 물체가 흔들리는 정도를 나타내는 것으로, 절대적 개념인 규모와 달리 상대적인 개념이다. 이번에 상정한 진도 7은 낙하물이나 흔들림에 완전히 떠밀려 버려 자기 뜻대로 몸을 움직일 수 없는 상태를 뜻한다. 일본 기상청이 설정한 최대 등급이다.

이에 따른 경제적 피해는 주택·기업 등 피해(45조엔)와 정전·단수 등에 따른 생산·서비스 저하 손실(38조엔)을 합쳐 83조엔(약 788조원)으로 추산했다.

재해 관련사는 1만6000명∼4만1000명으로 예측됐다. 재해 관련사는 지진 등으로 발생한 직접적 피해가 아니라 대피 도중 또는 대피 후 발생한 희생 중 재해와의 인과관계가 인정된 경우를 의미한다. 전문가 회의는 2011년 동일본 대지진, 지난해 노토반도 지진 사망자 수를 기초로 이번에 처음 재해 관련사 예상치를 제시했다.

이번 피해 예상 규모는 2013년 보고서 발표 때보다는 줄었다. 12년 전에는 사망자 2만3000명, 건물 전파·전소 61만채로 예상됐었다. 건물 내진 설비율이 2008년 79%에서 2023년 90%로 향상되고, 목조 건물 밀집 지역이 감소하는 등 화재 대비 역시 진전됨에 따라 피해 추정치가 줄었다. 다만 2024년 말까지 피해 예상 규모를 절반 수준으로 줄이겠다는 당초 목표에는 이르지 못했다.

보고서는 ‘건조한 겨울철 저녁 풍속 8m의 바람이 불 경우’ 최악의 인적 피해가 발생할 수 있다고 봤다. 이 때는 희생자나 건물 피해 모두 70%가량이 화재에 의해 발생할 것으로 추정됐다.

일본 정부는 동일본 대지진 이후 수도권 직하 지진, 난카이 대지진, 홋카이도·산리쿠 앞바다 지진 등 발생 확률이 비교적 높고 대규모 피해가 우려되는 지진에 대비하고 있다.

내각부는 이번 보고서를 토대로 올해 안에 향후 대책을 담은 기본계획을 만들 예정이다.