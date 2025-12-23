오늘은 비, 모레는 영하 10도… 출근길 ‘날씨 급변’ 주의보 [오늘날씨]

22일 오전 서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 모자와 방한용품을 걸치고 출근하고 있다. 뉴시스

오늘은 우산, 내일은 빙판길, 모레는 한파다. 크리스마스를 앞두고 전국 날씨가 비→살얼음→강추위로 급변할 전망이다.

기상당국에 따르면 23일 오후부터 24일 새벽까지 전국 대부분 지역에 비가 내린다. 경기 북부와 강원 내륙·산지에서는 비가 눈으로 바뀌는 곳도 있겠다.

서울·수도권과 충청·전라·경상권의 예상 강수량은 5~20mm 수준이다. 강원 중·북부 산지는 1~5cm 안팎의 눈이 예상된다.

문제는 비가 그친 뒤다. 밤사이 기온이 내려가면서 도로 곳곳에 살얼음과 빙판길이 생길 가능성이 크다. 골목길, 교량, 터널 입·출구, 그늘진 도로에서는 특히 주의가 필요하다.

25일(모레)부터는 분위기가 확 달라진다. 북서쪽에서 찬 공기가 내려오며 아침 기온이 큰 폭으로 떨어진다.

25일 아침 최저기온은 -7도에서 3도사이, 26일 아침 최저기온은 -16도에서 -4도사이이다.

중부지방과 경북, 전북 동부를 중심으로 영하 10도 이하 강추위가 예상된다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더 낮겠다.

강풍과 높은 파도도 변수다. 25일 이후 서해안·남해안·동해안과 제주 해안에서는 강풍과 너울성 파도가 예상돼 해안 안전사고에도 주의가 요구된다.

기상당국은 “짧은 기간에 날씨가 급변하는 만큼 교통안전과 건강 관리에 각별히 유의해 달라”며 “출퇴근길에는 최신 기상정보를 꼭 확인해 달라”고 당부했다.