[속보] 평택역 수백m 걷던 20대男…전동차 치여 사망

수도권 전철 1호선 평택역에서 20대 남성이 전동차에 치여 숨지는 사고가 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

수도권 지하철 1호선 평택역. 연합뉴스

23일 경기 평택경찰서에 따르면 전날 오후 11시7분쯤 평택역 상행 선로에서 A씨가 전동차에 치여 숨졌다.

그는 평택역 주변 길을 수백m 걷다 약 2m50㎝ 높이 펜스를 넘어 선로로 진입해 사고를 당한 것으로 조사됐다.

A씨를 친 전동차에 탑승해 있던 승객 70여명은 1시간여 만에 다른 열차로 갈아타 귀가한 것으로 전해졌다.

그는 사고 직전 휴대전화에 신변을 비관하는 내용을 남긴 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 ‘다 들어줄 개’ 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.