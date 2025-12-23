류시원, '19살 연하' ♥아내 공개…"저렇게 생겼는데 수학 선생님이야"

TV조선 '조선의 사랑꾼' 방송화면 캡처

배우 류시원이 아내와 함께 절친 윤정수의 결혼식에 참석했다.

22일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 윤정수, 원진서 부부의 결혼식 현장이 공개됐다. 모두가 학수고대하던 윤정수의 결혼식을 축하하기 위해 많은 스타 하객들이 등장한다고 해 시작 전부터 눈길을 끌었다.

본격적인 하객 맞이에 들어간 윤정수는 하객으로 등장한 '국민 MC' 강호동과 진하게 끌어안으며 우정을 드러내 흐뭇함을 자아냈다.

이어 박명수, 김국진 등 스타 하객들이 연이어 등장했다. 김국진은 "정수가 매번 잘 결정하는 건 아닌데, 간혹 잘 결정한다. 중요한 때는 결정을 잘하는데, 이번 결혼이 그런 것 같다. 재미있게 놀듯이 결혼 생활을 하면 그게 너인 것 같다"며 덕담을 건넸다.

특히 이날 류시원은 19세 연하 부인과 함께 참석했다. 류시원은 윤정수와 악수하며 축하를 건넸고, 부인은 뒤에서 쭈뼛거렸다. 윤정수가 "제수씨 어디 가요!"라고 하자 멈춰 섰다.

스튜디오에서 배우 황보라는 "왜 이렇게 예뻐?"라며 놀랐다. 윤정수는 "사람 얼굴로 이렇게 이야기하면 안 되지만, 저렇게 생겼는데 수학 선생님"이라고 부연했다.

류시원은 "윤정수씨 (장가) 못 갈 줄 알았는데···"라며 "정수가 가니까 기분이 정말 좋다. 두 분 영원히 행복했으면 좋겠다"고 바랐다.

한편 류시원은 2010년 10월 탤런트 출신 조수인씨와 결혼, 1년 3개월 만에 파경을 맞았다. 3년간 소송 끝에 2015년 1월 이혼했다. 슬하에 딸이 있다. 2020년 2월 대치동 수학강사와 재혼, 지난해 12월 둘째 딸을 안았다.