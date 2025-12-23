환율, 당국 개입 경계에도 연고점에 접근…1,482.3원

원/달러 환율은 23일 엔화 약세 지속 등의 영향으로 소폭 상승하며 연고점에 조금 더 다가섰다.

23일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 원달러 환율이 전 거래일 대비 2.90원(0.20%) 오른 1,483.00원을 나타내고 있다. 뉴스1

이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오전 9시 6분 현재 전일 주간(낮) 거래 종가(오후 3시 30분)보다 1.3원 오른 1,482.3원이다.



환율은 0.1원 내린 1,480.0원으로 출발한 뒤 1,480원대에서 등락 중이다.



시가와 장중 고가 모두 4월 9일(시가 1,484.0원, 고가 1,487.6원) 이후 8개월 여 만에 최고다. 주간거래 종가 기준 최고가도 당일 기록한 1,484.1원이다.



외환 당국이 환율 안정 의지를 강하게 보이고 있지만 최근 엔화 약세와 수입업체 결제 수요 등으로 환율이 올랐다는 것이 시장 전문가들의 분석이다.



지난 주 157엔 후반까지 올랐던 엔/달러 환율은 일본 외환당국의 구두개입 등으로 156엔대로 소폭 내렸다.



현재 엔/달러 환율은 0.2엔 내린 156.88엔이다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 0.07% 내린 98.229다.



간밤에 뉴욕증시는 기술주 중심으로 강세를 보이며 3대 주가지수가 상승 마감했다.

<연합>