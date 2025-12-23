부산 앞바다서 조업하던 어선에 불…선원 8명 구조

부산 앞바다에서 조업하던 어선에서 불이나 배에 타고 있던 선원 8명이 출동한 해경에 구조됐다.

23일 부산해양경찰서에 따르면 이날 오전 7시47분쯤 부산 해운대구 송정항 남동쪽 20km 해상에서 영도선적 외끌이저인망 어선 A호(55t) 기관실에서 화재가 발생했다.

해경은 신고 접수 즉시 경비함정 3척과 중앙해양특수구조단, 연안구조정, 헬기 등을 현장에 투입해 구조작업을 총괄했고 군함과 관공선, 민간 선박 등에도 지원을 요청했다.

화재 발생 당시 해당 어선에는 선원 8명(한국인 3명, 인도네시아인 5명)이 타고 있었는데, 다행히 다친 사람 없이 모두 무사히 구조됐다. 구조된 선원들은 건강상 이상이 없는 것으로 알려졌으며, 연안구조정을 통해 송정항으로 옮겨졌다.

해경은 인명 구조직후 경비함정 소화포를 가동해 A호 화재 진압에 나섰으나, A호는 이날 오전 10시45분쯤 진화 작업 도중 완전 침몰했다. 당시 A호에는 약 8000ℓ의 경유가 적재돼 있었는데, 해경은 침몰 후 경유가 확산하지 않도록 방제함정을 투입해 방제작업을 펼치고 있다.

해경 관계자는 “‘투망 작업 중 기관실 합선으로 화재가 발생했다’는 A호 선원의 진술을 토대로 정확한 화재원인을 조사하고 있다”고 말했다.

해경은 또 A호가 출항 당시 입출항시스템에 선원 7명 탑승이라고 신고했는데, 실제로는 8명이 탑승한 것에 대해서도 조사할 예정이다.