나노소재 산업 AI 인재 양성 성과 공유… 산업 경쟁력 강화 기대

나노소재 산업 분야에서 인공지능(AI) 전문 인력 양성을 목표로 추진된 교육 사업이 성과를 거두며 마무리됐다.

IT·AI 교육 기업 (주)멋쟁이사자처럼은 지난 12월 15일 서울 중구 명동에서 ‘2025년 산업전문인력 나노소재 산업 분야 AI 역량강화 지원사업’ 성과 공유 간담회를 열고, 그간의 교육 성과와 향후 추진 계획을 공유했다고 밝혔다.

이번 사업은 정보통신산업진흥원(NIPA)의 지원을 받아 나노융합산업연구조합이 주관하고, (주)멋쟁이사자처럼이 참여해 운영됐다. 나노소재 산업 현장에서 요구되는 AI 활용 역량 강화를 목표로 산업 연계 교육 과정이 진행됐다.

간담회에는 나노소재 산업 분야 전문가와 참여 기업 관계자들이 참석해 교육 성과를 공유하고, AI 기술이 나노소재 산업 경쟁력 강화에 미칠 영향과 향후 활용 가능성에 대해 의견을 나눴다.

전문가들은 AI 기술을 활용한 데이터 분석과 공정 개선이 나노소재 산업 전반의 생산성과 경쟁력을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다고 평가했다.