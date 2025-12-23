김장훈 “아직도 나잇값 못해”…미르 결혼식 영상 논란 공개 사과

가수 김장훈이 그룹 엠블랙 출신 미르(본명 방철용)의 결혼식 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다가 비연예인 신부의 얼굴이 노출된 것과 관련해 공개 사과했다.

김장훈은 지난 22일 자신의 SNS에 “방철용군 결혼 영상 관련 사죄의 말씀 올립니다”라는 글을 올렸다. 그는 “어제 결혼식에 가서 2부 축가 순서에 ‘고속도로 로망스’를 부르고, 신부 신랑 퇴장 영상을 올렸다”고 설명했다.

가수 김장훈. 김장훈인스타그램 캡처

이어 “당연히 비공개일 줄은 꿈에도 생각지 못했다. 기사가 난 걸 매니저에게 듣고 급하게 내렸지만, 이미 다 퍼진 상태라 주워 담을 수도 없게 됐다”며 “그것도 모르고 좋다고 철용이 가족들과 너무 잘 끝났다고 통화를 했으니 참으로 부끄럽기 그지없다”고 털어놨다.

김장훈은 “복귀 이후 논란을 일으키지 않으려고 살얼음판을 걷듯 조심하고 또 조심했는데, 아직도 이렇게 나잇값을 하지 못고 한심한 행태를 보였다”며 “너무 부끄럽고 죄송하다. 욕먹고 비난받아 마땅하다”고 밝혔다.

그러면서 “앞으로 매사에 더 병적으로 들여다보고 확인하고 생각해 이런 일이 없도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

또한 “요즘 상황이 많이 좋아졌지만 늘 ‘교만하지 말자, 낮은 자세로 살자’고 다짐해왔다”며 “특히 은아랑 철용이, 은아 언니, 엄마까지 가족처럼 지내는 사람들에게 이런 실수를 해 더 미안하다”고 거듭 사과했다.

앞서 김장훈이 전날 자신의 SNS에 게시판 미르의 결혼식 영상에 신부의 얼굴이 그대로 노출돼 논란이 됐다. 미르는 21일 경기도 성남의 한 웨딩홀에서 한 살 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸으며, 결혼식은 가족과 가까운 지인만 참석한 비공개 행사로 진행된 것으로 알려졌다.