“제스프리 키위 먹고 1000만원 받자”…응모 방법은?

제스프리, 국내산 썬골드키위 10주년 맞아 감사 페스타 개최

프리미엄 키위 브랜드 제스프리(Zespri)는 국내산 썬골드키위 10주년 감사 페스타를 개최한다고 23일 밝혔다.

제스프리 국내산 썬골드키위 10주년 감사 페스타 포스터. 제스프리 제공

오는 25일부터 1월11일까지 진행되는 이번 행사는 국내산 썬골드키위의 유통·판매 10주년을 맞아 그간 변함없는 성원을 보내준 소비자들에게 감사의 마음을 전하고, 새해를 건강하게 시작할 수 있는 특별한 혜택을 제공하고자 마련됐다.

참여 방법은 간단하다. 전국 온·오프라인 매장에서 썬골드키위를 구매한 뒤 패키지에 부착된 QR 코드를 통해 이벤트 전용 모바일 페이지에 접속한다. 해당 페이지에서 개인정보를 입력하고 ‘응모하기’ 버튼을 누르면 자동으로 추첨 대상에 포함된다.

참가자들은 추첨을 통해 다양한 경품을 받을 수 있다. △1등 당첨자 2명에게는 1000만원 상당의 여행 상품권이 제공되며 △2등 당첨자 10명에게는 100만원 상당의 가전제품 상품권이 주어진다. △3등 당첨자 600명에게는 제스프리 썬골드키위 선물 세트가 증정된다. 경품 당첨자는 1월19일 발표 예정이다.

제스프리 관계자는 “이번 감사 페스타는 국내산 제스프리 썬골드키위의 유통·판매 10주년을 맞아, 지난 10년간 보내주신 소비자들의 성원에 감사의 마음을 전하고자 기획했다”며 “영양소 밀도가 높은 썬골드키위와 함께 일상 속 겨울철 건강관리를 실천하며, 보다 건강하고 활기찬 새해를 맞이하시길 바란다”고 말했다.