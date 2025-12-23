세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

해남군, 청렴도 ‘전국 최상위’…국민권익위 평가 첫 1등급

입력 : 2025-12-23 13:06:17
수정 : 2025-12-23 13:06:16
폰트 크게 폰트 작게
해남=김선덕기자 sdkim@segye.com 
구글 네이버 유튜브

전남 해남군이 국민권익위원회가 실시한 2025년 공공기관 종합 청렴도 평가에서 최고 등급인 1등급을 달성했다. 공공기관 청렴도 평가가 도입된 2002년 이후 해남군이 1등급을 받은 것은 이번이 처음이다.

 

이번 성과는 민선 7~8기 들어 공평·공정·공개를 원칙으로 한 군정 운영을 지속해 온 결과로, 깨끗하고 신뢰받는 행정을 군정의 최우선 가치로 삼아온 해남군의 노력이 결실을 맺었다는 평가다.

 

23일 해남군에 따르면 종합 청렴도 평가는 국민권익위원회가 매년 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 총 721개 공공기관을 대상으로 실시한다. 청렴시책 추진 실적을 반영한 청렴노력도, 민원인 설문조사 결과인 청렴체감도, 공직자 비위·부패 발생 시 감점 요소 등을 종합해 산정된다.

 

해남군은 공직자 내부 청렴도 제고와 함께 군정 전반에 청렴 원칙을 우선 적용하며 군민들의 청렴 체감도를 꾸준히 높여왔다.   특히 외부 민원인을 대상으로 한 무작위 설문조사에서 부패 인식·경험 여부를 묻는 청렴체감도 항목에서 전국 평균을 크게 웃도는 성적을 기록했다.

 

이는 부정청탁금지법 위반 시 원스트라이크 아웃제 운영, 보조사업자를 대상으로 부패행위 신고 방법을 안내하는 ‘청렴한 페이지’ 운영 등이 실질적인 효과를 거둔 결과로 분석된다.

 

이와 함께 명절 청렴 캠페인, 청렴 붐업(boom-up) 운동, 전 공직자 청렴 서약식 등으로 청렴 메시지를 지속적으로 확산해 왔으며, 청렴 골든벨·청렴 라이브 콘서트·청렴 뮤지컬 등 특색 있는 교육 프로그램을 통해 주민과 공직자가 함께 참여하는 청렴 시책을 추진해 내외부의 높은 관심을 이끌어냈다.

 

군 관계자는 “이번 1등급 달성은 공직자들의 노력뿐만 아니라 청렴 행정에 공감하고 함께해 준 해남군민 모두가 하나 되어 이룬 성과”라며 “그간의 청렴 노력을 토대로 청렴이 행정 전반에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

김선덕 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지