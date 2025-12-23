해남군, 청렴도 ‘전국 최상위’…국민권익위 평가 첫 1등급

전남 해남군이 국민권익위원회가 실시한 2025년 공공기관 종합 청렴도 평가에서 최고 등급인 1등급을 달성했다. 공공기관 청렴도 평가가 도입된 2002년 이후 해남군이 1등급을 받은 것은 이번이 처음이다.

이번 성과는 민선 7~8기 들어 공평·공정·공개를 원칙으로 한 군정 운영을 지속해 온 결과로, 깨끗하고 신뢰받는 행정을 군정의 최우선 가치로 삼아온 해남군의 노력이 결실을 맺었다는 평가다.

23일 해남군에 따르면 종합 청렴도 평가는 국민권익위원회가 매년 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 총 721개 공공기관을 대상으로 실시한다. 청렴시책 추진 실적을 반영한 청렴노력도, 민원인 설문조사 결과인 청렴체감도, 공직자 비위·부패 발생 시 감점 요소 등을 종합해 산정된다.

해남군은 공직자 내부 청렴도 제고와 함께 군정 전반에 청렴 원칙을 우선 적용하며 군민들의 청렴 체감도를 꾸준히 높여왔다. 특히 외부 민원인을 대상으로 한 무작위 설문조사에서 부패 인식·경험 여부를 묻는 청렴체감도 항목에서 전국 평균을 크게 웃도는 성적을 기록했다.

이는 부정청탁금지법 위반 시 원스트라이크 아웃제 운영, 보조사업자를 대상으로 부패행위 신고 방법을 안내하는 ‘청렴한 페이지’ 운영 등이 실질적인 효과를 거둔 결과로 분석된다.

이와 함께 명절 청렴 캠페인, 청렴 붐업(boom-up) 운동, 전 공직자 청렴 서약식 등으로 청렴 메시지를 지속적으로 확산해 왔으며, 청렴 골든벨·청렴 라이브 콘서트·청렴 뮤지컬 등 특색 있는 교육 프로그램을 통해 주민과 공직자가 함께 참여하는 청렴 시책을 추진해 내외부의 높은 관심을 이끌어냈다.

군 관계자는 “이번 1등급 달성은 공직자들의 노력뿐만 아니라 청렴 행정에 공감하고 함께해 준 해남군민 모두가 하나 되어 이룬 성과”라며 “그간의 청렴 노력을 토대로 청렴이 행정 전반에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.