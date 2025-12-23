억만장자 딸과 결혼한 아들, 가족 전원 차단…베컴 부부 ‘쇼크’

영국의 세계적인 축구 스타 데이비드 베컴과 디자이너 빅토리아 베컴의 장남 브루클린 베컴이 사회관계망서비스(SNS)에서 가족 전원을 차단한 사실이 알려지며, 베컴가를 둘러싼 오랜 불화설이 다시 주목받고 있다.

22일(현지시간) 영국 매체 더 선에 따르면 브루클린은 최근 자신의 SNS 게시물에 어머니 빅토리아가 ‘좋아요’를 누른 이후 가족들과의 온라인 연결을 모두 끊었다.

브루클린은 빅토리아의 반응 이후 팬들이 몰려들어 가족 간 화해를 요구하는 댓글을 남기자 크게 불편함을 느낀 것으로 전해졌다. 결국 브루클린은 빅토리아를 비롯해 아버지 데이비드 베컴, 동생 크루즈와 로미오, 여동생 하퍼까지 가족 전원의 계정을 차단한 것으로 알려졌다.

브루클린 베컴(왼쪽)과 니콜라 펠츠 베컴 부부. 브루클린 베컴 인스타그램 캡처

한 소식통은 “데이비드와 빅토리아는 이번 일로 큰 상처를 받았다”며 “가족이 함께해야 할 크리스마스를 앞두고 벌어진 일이라 더욱 참담해하고 있다. 그들이 바라는 건 화해뿐이지만 상황은 오히려 악화되는 것 같다”고 전했다. 이어 “크루즈와 로미오가 브루클린의 행보에 분노하는 것도 무리는 아니다”라고 덧붙였다.

일각에서는 데이비드와 빅토리아 부부 역시 브루클린을 차단했다는 보도가 나왔지만, 둘째 아들 로미오는 이를 즉각 부인했다. 그는 “사실이 아니다. 우리 부모님은 아들을 차단할 분들이 절대 아니다”라며 “부모님도 나도 접속이 차단된 채로 잠에서 깼다”고 해명했다.

브루클린은 가족 문제를 공개적으로 드러내기보다 사적으로 해결하고 싶어 했지만, SNS를 통한 차단과 언팔로우가 오히려 갈등을 더욱 부각하는 결과를 낳았다는 분석도 나온다. 실제로 피플 등 외신에 따르면 브루클린과 그의 아내 니콜라 펠츠 베컴은 현재 데이비드·빅토리아 베컴은 물론 형제들의 SNS도 서로 팔로우하지 않았다.

니콜라 펠츠는 월 스트리트 유명 투자자 넬슨 펠츠의 막내딸이다. 넬슨 펠츠는 트라이언펀드매니지먼트의 최고경영자(CEO)로 2조원 이상의 자산을 보유하고 있는 억만장자이며, 니콜라 펠츠는 그의 여덟 자녀 중 한 명이다.

데이비드 베컴(왼쪽)과 빅토리아 베컴 부부. 더 선 캡처

베컴가의 불화설은 브루클린이 2022년 배우 펠츠와 결혼한 이후 본격화했다는 관측이 지배적이다. 결혼식 당시 니콜라가 빅토리아 베컴이 디자인한 웨딩드레스를 입지 않은 점, 결혼식 연출을 둘러싼 오해 등이 갈등의 출발점으로 거론됐다. 이후 최근 데이비드 베컴의 50번째 생일 파티에 브루클린 부부가 불참하는 등 가족 간 긴장은 공개 석상에서도 감지됐다.

브루클린은 지난여름 장인의 저택에서 열린 결혼 서약 갱신 파티에서 아내 펠츠와 그녀의 가족에 대한 애정을 공개적으로 드러냈지만, 친부모인 데이비드와 빅토리아를 언급하지 않은 바 있다. 다만 한 소식통은 “관계가 완전히 돌이킬 수 없는 상태는 아니며, 부모는 여전히 아들을 사랑하고 있다”고 밝혔다.