연예계 '볼드모트' 된 주사이모… 홍진영도 칼차단 했다

홍진영이 '주사이모'와의 친분설에 선을 그었다. 홍진영 인스타그램 캡처

가수 홍진영이 불법 의료 행위 의혹을 받고 있는 이른바 ‘주사이모’ 이 씨와의 친분설에 선을 그었다.

앞서, 22일 유튜브 채널 ‘가로세로연구소’는 홍진영과 이 씨가 함께 찍은 사진을 공개하며 두 사람의 친분과 홍진영이 이번 의혹에 관련되었을 수 있다는 의혹을 제기했으나, 홍진영 측은 이에 대해 강하게 부정했다.

23일 홍진영의 소속사 아이엠에이치엔터테인먼트 역시 22일 유튜브 채널을 통해 공개된 해당 사진에 대한 공식 입장을 밝혔다.

유튜브 채널 '가로세로연구소'가 홍진영과 '주사이모' 이 씨가 함께 찍었다고 공개한 사진. 유튜브 채널 '가로세로연구소' 영상 캡처

소속사는 “해당 사진은 홍진영이 ‘사랑의 배터리’ 이후 ‘부기맨’ 활동 당시 촬영된 것으로 파악하고 있다”라면서 “시점을 따져 보면 약 12년 전 한 병원에서 찍힌 사진으로 추정된다”고 말했다.

이어 “사진을 확인한 홍진영 본인 역시 촬영 시점이 너무 오래됐고, 함께 사진을 찍은 이 씨에 대해서도 전혀 기억이 나지 않는다고 밝혔다”고 전했다.

소속사는 “홍진영은 그동안 가수 활동을 해 오며 여러 경로를 통해 다양한 상품, 브랜드, 병원 협찬 인증샷 요청으로 여러 차례 사진을 촬영했다. 해당 병원을 방문 촬영한 것은 너무 오래돼 기억할 수 없다”고 설명했다.

그러면서 “이 씨와 홍진영은 사회관계망서비스(SNS)에서 팔로우 관계도 아니며, 개인적인 친분도 없다”라고 못 박았다.

가수 홍진영. 홍진영 인스타그램 캡처

한편, 최근 연예계에서는 방송인 박나래를 시작으로 샤이니 키, 입짧은햇님 등이 불법 의료 행위를 했다는 의혹을 받고 출연 중인 프로그램에서 하차하는 등 방송 활동을 중단했다.

이 씨가 언급되는 것만으로도 사건에 연루되었다는 의혹을 받아, 온라인 커뮤니티에서는 이 씨를 이른바 연예계의 ‘볼드모트’로, 이 씨가 SNS에서 팔로잉한 방송인 명단을 ‘데스노트’로 부르기도 했다.

하지만 단순히 이 씨가 SNS상에서 팔로잉을 하고 있다고 해서 모두 불법 의료 행위를 받은 것은 아니다.

온라인 커뮤니티를 통해 전현무와 강민경을 비롯한 다른 스타들의 이름도 이 씨의 팔로잉 명단에 포함되어 있다는 사실이 알려졌으나, 이들은 모두 이 씨와 무관하며 불법 의료 행위를 받은 바 없다는 입장을 밝혔다.