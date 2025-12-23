'트로트 황제' 태진아, 28일 정통 성인가요 신곡 '가시여인아' 공개

이별 후 지워지지 않는 사랑의 잔상 담아낸 '가시여인아'

통일 염원 담은 '한라산 백록담에서 백두산 천지까지'

진아엔터테인먼트

트로트 가수 태진아가 신곡을 발표한다.

태진아는 오는 28일 오후 12시 신곡 '가시여인아'를 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개한다.

'가시여인아'는 웅장한 오케스트레이션과 합창이 어우러진 곡으로, 태진아의 애절하고 깊이 있는 보컬과 남기연 작곡가의 정통 트로트 선율, 한시윤 작사가의 서정적인 언어가 만나 완성된 정통 성인가요다.

곡은 잠시 스쳐간 사랑이 가슴 속에 가시처럼 남아버린 남자의 내면을 '가시여인'이라는 상징적인 이미지로 표현해, 이별 후에도 지워지지 않는 사랑의 잔상을 담아냈다.

두 번째 신곡 '한라산 백록담에서 백두산 천지까지'는 태진아가 작사를 맡고 이루가 작곡한 부자 합작곡이다.

곡은 한라산 백록담에서 백두산 천지까지 남과 북을 케이블 카로 연결해 왕래하고 소통하며 함께 행복하게 살고 싶다는 통일의 염원을 담은 곡으로, 태평소와 꽹과리 소리가 신명나게 어우러지는 곡이다.

해당 곡은 1999년 태진아가 북한 공연을 갔을 때 당시의 느낌을 담아 북쪽에 고향을 둔 실향민들과 이산가족들에게 희망과 기쁨을 주고자 만든 곡이다.

한편, 태진아는 지난 3월 '친구야 술 한잔하자'를 발매했으며, 지난 11월부터 MBN 리얼리티 뮤직쇼 '언포게터블 듀엣'에 출연하고 있다.