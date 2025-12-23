2025년 여름철 전력 가장 많이 절감한 공공기관은 '전북도교육청'

전북도교육청이 올해 여름 전력 수급 집중 관리 기간 전국 공공기관 가운데 가장 높은 에너지 절감 성과를 거둔 것으로 나타났다.

전북도교육청은 한국에너지공단의 모니터링 결과, 올해 8월 12일부터 9월 11일까지 30일간 운영된 전력수급 집중 관리기간 총 173㎿h의 전력을 사용했다고 23일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 사용량인 202㎿h보다 29㎿h(14.6%) 줄어든 수치다.

전력 수급 집중 관리기간은 여름과 겨울철 등 전력 수요가 급증하는 시기에 정부가 24시간 실시간으로 전력 수급 상황을 점검하고, 위기 발생 시 신속히 대응하기 위해 설정하는 기간이다. 한국에너지공단은 이 기간 전국 1008개 공공기관의 전력 사용량을 집중 관리·분석한다.

올해 집중 관리 기간 전국 공공기관 평균 에너지 사용량은 전년 대비 1.1% 증가했지만, 전북교육청은 오히려 사용량을 14.6% 줄이며 전국에서 가장 높은 절감률을 기록했다.

전북도교육청은 지난해 9월 ‘에너지 이용 합리화에 관한 조례’를 제정한 데 이어, 올해 에너지 이용 합리화 추진 계획을 수립하는 등 공공부문 에너지 절약을 위한 정책을 지속적으로 추진해 왔다. 주요 과제로는 △신재생에너지 도입 확대 △고효율 에너지 기자재 사용 △에너지 절감장치 설치 △에너지 절약 교육·홍보 강화 △전력 피크 제어 체계 구축 등을 설정했다.

이 같은 노력의 결과, 지난해 12월부터 올해 11월까지 총 3만4186㎾의 전력을 절감해 전년 같은 기간 대비 3.31%의 절감 효과를 거둬 온실가스 배출량 9.2t을 줄인 것으로 분석됐다.

전북도교육청은 앞으로도 △신·증축 학교의 신재생 에너지 설비 확대 △정밀 에너지 진단 및 시설 개보수 확대 △현장 중심의 절전 실천 교육 강화 등 에너지 이용 합리화 정책을 지속적으로 추진할 계획이다.

전북도교육청 관계자는 “이번 성과는 각 부서가 자율적으로 참여해 작은 절전 실천을 꾸준히 이어온 결과”라며 “앞으로도 교육 현장에서 에너지 절약이 생활화될 수 있도록 친환경 기반 시설 확충과 교육 프로그램을 지속적으로 추진할 계획”이라고 말했다.