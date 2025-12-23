김병욱 포항시장 출마 예정자… "어르신 공감 4대 프로젝트 제안"

“어르신이 건강하고 행복한 명품 실버시티로 포항 재창조”

“경로당 무료급식 확대·파크골프장 확충·맨발걷기 인프라·노인건강타운 조성 제안”

“포항 발전의 주역인 어르신, 존엄한 노후 보장하는 것이 시정의 최우선 가치”

김병욱 포항시장 출마예정자가 어르신 복지 강화를 핵심으로 한 ‘시민 공감 프로젝트 1호’를 발표했다.

김 예정자는 22일 “어르신이 건강하고 행복해야 포항의 미래도 밝다”며 “경로당 무료 급식 확대, 파크골프와 맨발걷기 인프라 확충, 권역별 노인건강타운 조성을 통해 포항을 어르신이 살기 좋은 명품 실버시티로 재창조하겠다”고 밝혔다.

김병욱 포항시장 출마예정자 공약 기자회견 자료 사진. 김병욱 제공

그는 “포항이 경북 제1의 도시이자 세계적인 철강 도시로 성장한 것은 어르신들의 헌신과 희생 덕분”이라며 “초고령사회에 진입한 포항의 복지정책을 단순 생계 지원에서 활기찬 노후 생활을 위한 ‘종합 지원체계’로 패러다임을 전환해야 한다”고 강조했다.

이에 김 예비후보는 단순 지원을 넘어 어르신을 지역사회의 주체로 세우는 ‘어르신 공감 4대 프로젝트’를 제안했다.

▲경로당 무료 급식 전면 확대, “500개 실버 일자리 창출 병행”

포항시 전역 약 300개 경로당에 영양 균형을 갖춘 무료 점심을 단계적으로 제공한다. 권역별 ‘경로당 급식지원센터’를 설치하고, 조리·배달·급식 보조 분야에서 어르신 일자리 500개를 창출해 소득 증대와 사회 참여를 동시에 추진한다는 구상이다.

▲포항을 대한민국 파크골프 메카로, 파크골프 인프라 대거 확충

포항을 ‘대한민국 파크골프 메카’로 육성한다.

현재 3곳에 불과한 파크골프장을 권역별로 10곳까지 확대하고, 기존 시설은 안전 보강과 휴게시설 확충, 야간 조명 설치 등을 통해 사계절 이용이 가능하도록 개선한다.

전국대회가 가능한 공인경기장을 조성해 ‘포항 실버 파크골프 대회’를 정례화할 계획이다.

▲맨발걷기 전용로 대거 확충

공원과 해안가를 중심으로 맨발걷기 전용로를 대폭 확충한다. 황토·자갈·나무칩 등 다양한 재질의 걷기로와 함께 발 세척대, 휴게공간, 운동기구를 설치해 어르신들이 쉽고 안전하게 운동할 수 있는 환경을 조성한다.

▲권역별 노인건강타운 건립

현재 1곳에 불과한 노인복지회관을 동·서·남·북 권역별로 확대해 ‘노인건강타운’을 조성한다. 건강 관리, 노인성 질환 예방, 평생학습과 여가 프로그램을 결합한 종합 건강·문화 공간으로 운영하겠다는 계획이다.

김병욱 포항시장 출마예정자는 “어르신 복지는 일회성 지원이 아니라 존엄한 삶을 보장하는 시스템이어야 한다”며 “경로당에서 따뜻한 한 끼를 드시고, 파크골프와 맨발걷기로 건강을 챙기며, 배움과 교류가 이어지는 행복한 노후를 포항에서 실현하겠다”고 강조했다.

또 “어르신이 존경받고 보답받는 도시, 모든 세대가 함께 행복한 명품 실버시티 포항을 반드시 만들어 가겠다”고 포부를 밝혔다.

앞서 김병욱 출마예정자는 ‘대경선 포항 연장 및 포항도시철도 신설’, ‘대한민국 AI 혁신 수도 포항’ 등 포항의 미래를 바꿀 메가 비전을 잇따라 발표하는 등 정책 행보를 이어가고 있다.