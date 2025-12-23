“주사 벗고 알약 입었다”… 위고비, 다이어트 판 다시 흔든다

FDA 승인… GLP-1 비만치료제 첫 경구용, 내년 1월 미국 출시

덴마크 제약사 노보 노디스크가 알약형태의 위고비에 대한 판매 승인을 미국 식품의약국으로부터 받았다. 뉴시스

비만치료제 시장의 ‘게임 체인저’ 위고비가 알약으로 변신했는데 주사 공포증 있는 사람들에겐 반가운 소식이다.

덴마크 제약사 노보 노디스크는 22일(현지시간) 자사 홈페이지를 통해 미국 식품의약국(FDA)이 알약 형태의 위고비(세마글루티드 1일 1회 25㎎)에 대해 판매를 승인했다고 밝혔다.

그동안 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열 비만치료제는 배에 찌르는 주사제 일색이었다. 효과는 확실하지만 “매번 주사를 맞아야 한다”는 진입 장벽이 컸다. 이번 승인으로 위고비는 GLP-1 계열 비만치료제 최초의 ‘본격 경구약 시대’를 열게 됐다는 평가가 나온다.

노보 노디스크는 내년 1월 초 미국 시장 출시를 예고했다. 유럽에서도 빠르게 움직이고 있다. 이미 유럽의약품청(EMA)에 판매 승인 신청서를 제출한 상태다.

가격도 공개됐다. 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 알약 위고비는 미국에서 한 달 복용분 149달러(약 22만 원)에 판매될 예정이다. ‘주사 대신 알약’이라는 편의성까지 더해지며 수요는 더 커질 가능성이 크다.

현재 글로벌 GLP-1 비만치료제 시장은 노보 노디스크와 일라이 릴리가 사실상 양분하고 있다. 릴리 역시 비만치료제 젭바운드의 뒤를 이을 경구용 신약 ‘오르포글리프론’을 준비 중이며, FDA 승인도 유력하다는 관측이 나온다.

노보 노디스크는 2021년 위고비 출시 이후 ‘살 빼는 약’ 열풍의 최대 수혜자로 급성장했다. 다만 최근엔 경쟁 심화와 복제약(카피약) 확산으로 성장세가 둔화될 수 있다는 우려도 제기돼 왔다.

알약 위고비는 흔들리던 주도권을 다시 움켜쥐기 위한 반격 카드로 읽힌다.