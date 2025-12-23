[스포츠 브리핑] LIV 골프 페레이라, 전격 은퇴 선언 외

LIV 골프 페레이라, 전격 은퇴 선언

LIV 골프에서 뛰는 미토 페레이라(30·칠레·사진)가 23일 자신의 소셜 미디어를 통해 “프로 골프 선수 생활을 그만두겠다”며 전격 은퇴를 선언했다. 그는 2023년부터 LIV 골프에서 세 시즌을 뛰며 1150만달러(약 170억6000만원)를 벌어들였다. 페레이라는 “골프와 함께하면서 삶의 우선순위가 바뀌었다. 지금은 칠레로 돌아가 내 삶에 집중하고 싶다”며 “인생의 많은 시간을 다른 나라, 호텔, 공항에서 보내야 했다. 칠레에서 가족과 함께 지내며 골프를 통해 배운 것들을 바탕으로 남은 인생을 잘 헤쳐나가겠다”고 밝혔다. 2020년과 2021년 미국프로골프(PGA) 2부 투어에서 세 차례 우승한 페레이라는 LIV 골프에서는 우승을 거두지 못했다. 특히 2025시즌에는 부진을 거듭하며 랭킹 51위로 밀려나 2026시즌 출전권 확보에 실패했다.

남아공, 阿네이션스컵 앙골라에 2-1 승



2026 북중미 월드컵에서 한국과 함께 A조에 편성된 남아프리카공화국이 2026 아프리카 네이션스컵 조별리그 1차전에서 앙골라를 꺾었다. 남아공은 23일(한국시간) 모로코 마라케시의 마라케시 경기장에서 열린 앙골라와의 2026 아프리카 네이션스컵 조별리그 B조 1차전에서 앙골라에 2-1 승리를 거뒀다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 번리에서 뛰고 있는 라일 포스터(사진)가 선제골을 어시스트한 데 이어 후반 34분 오른발 중거리포로 결승골을 터뜨리며 ‘홍명보호’의 경계 1순위로 떠올랐다. 조별리그 B조 1차전에선 역대 최다 우승(7회)에 빛나는 이집트가 ‘파라오’ 무함마드 살라흐(리버풀)의 후반 추가시간 결승골을 앞세워 짐바브웨를 2-1로 물리치고 첫 승을 신고했다.