카카오 ‘브런치 독서챌린지’ 참가자 모집

28일까지 1만명…2026년 1월 진행

추첨 통해 특별판·굿즈 증정

카카오가 28일까지 브런치 독서챌린지 참가자 1만명을 모집한다.



카카오는 23일 독서 문화 제고에 기여하고자 이번 챌린지를 기획했다고 설명했다. 소멸 위기에 처한 지역 서점과 상생하고 출판 생태계 활성화에도 도움이 될 것으로 본다.



참가자들은 내년 1월2일 오전 11시부터 31일까지 30일간 독서챌린지를 진행한다. 브런치 애플리케이션(앱)에 새로 도입되는 ‘라이브독서’ 기능을 통해 독서노트를 작성하면 해당 일자의 챌린지 참여가 완료되는 식이다. 라이브독서는 러닝 앱으로 달리기를 기록하듯 실시간으로 독서 시간·분량을 기록하는 기능이다.



챌린지 기간 내 독서노트를 3일 이상 기록한 참가자 1000명에게는 추첨을 통해 이슬아 작가의 ‘가녀장의 시대’ 특별판과 브런치 독서클럽 굿즈를 증정한다. 특별판은 2월 카카오메이커스에서 사전 주문할 수 있고 3월부터 아마도책방 한정 현장 판매를 진행한다.