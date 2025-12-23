[인사] 교육부 외

교육부 △정책기획관 김홍순 △디지털교육기획관 이윤홍 △인재정책기획관 송근현 △지역인재정책관 이주희 △평생직업교육정책관 예혜란 △의대교육지원관 장미란 △책임교육정책관 김영진 △교육자치안전정책관 이강복 △교원학부모지원관 유지완 △교육복지늘봄지원국장 노진영 △부산시 교육개혁지원관 권성연 △대전시 부교육감 전진석 △경상북도 〃 배동인 △경상남도 〃 박주용 △경기도교육청 기획조정실장 윤소영
신한은행 ◆승진 △경영지원그룹 강영홍 부행장 △영업추진1그룹 이종구 부행장 △브랜드홍보그룹 김정훈 부행장 △고객솔루션그룹 이승목 상무 △자산관리솔루션그룹 이재규 상무 △자본시장그룹 강수종 상무
하나금융지주 ◆부사장 △투자금융본부 정영균 △WM본부 김진우 △기업금융본부 서유석 △글로벌본부 김영준 △소비자보호본부 박영미 ◆상무 △인사부문 윤운성
하나은행 ◆부행장 승진 △HR지원그룹 강정한 △ICT그룹 계용근 △글로벌그룹 김영준 △소비자보호그룹 박영미 △IB그룹 이병식 △여신그룹 이영준 ◆상무 승진 △정보보호본부 최대현 ◆ 본부장 승진 △경영전략본부 김경태 △프로젝트금융본부 김승찬 △동부영업본부 김종민 △남부영업본부 나옥희 △강북영업본부 박성환 △손님지원본부 박영희 △강남영업본부 박정춘 △S&T본부 박종현 △서초영업본부 박진석 △대전영업본부 안창혁 △부산경남영업본부 양건용 △서부영업본부 유충선 △글로벌사업본부 윤태선 △신탁·투자상품본부 정대중 △강남서초영업본부 조명상 △직원행복본부 최승웅 △퇴직연금사업본부 최은미