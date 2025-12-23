금융지주 회장 연임 관행 ‘정조준’… ‘관치’ 우려도

금융당국, 강도 높은 개선안 준비



李 “부패한 이너 서클” 지적에 긴장감

BNK금융 검사 형태·결과 예의 주시



그간 현직 회장이 회추위 구성 ‘영향’

차기 회장 뽑는 ‘그들만의 리그’ 진행



금감원, 회장 승계절차 손보기 나서

사외이사 임기 분산 ‘셀프 연임’ 막고

국민연금에 사외이사 선임 역할도

이재명 대통령이 금융지주 회장들의 연임 관행에 대해 “부패한 이너 서클”이라고 지적하면서 금융권 전반으로 긴장감이 확산하고 있다. 특히 대통령이 직접 금융지주 회장들을 직격한 만큼 금융지주사의 대주주인 국민연금을 활용한 이사회 진입 등 강도 높은 개선안이 나올 것으로 예상된다. 그러나 민간기업인 금융지주의 임원 선임절차에 정부가 영향력을 강화하면 ‘관치 금융’ 부작용이 커질 것이라는 우려도 나온다.

서울 시내에 설치된 은행 ATM기. 연합뉴스

23일 금융권은 긴장감 속에 BNK금융지주에 대한 당국의 검사 형태와 결과를 예의주시하는 분위기다. 금융권의 한 관계자는 “BNK금융 조사 과정에서 (회장후보 추천 과정의) 절차상 하자가 발견되면 회장 연임이 취소될 가능성이 있다고 본다”면서 “앞서 이찬진 금감원장이 BNK금융을 향해 경고를 했음에도 빈대인 회장 연임을 강행했는데, 대통령이 업무보고에서 이 문제를 다시 거론한 것은 금감원에게 힘을 실어 준 것”이라고 분석했다. 또 다른 금융권 관계자는 “BNK금융지주가 우선 당국의 검사 대상이지만 다른 금융지주 모두 정도의 차이지 어디든 해당이 될 수 있는 문제”라며 “아직 최종 회장후보 추천을 하지 않은 우리금융을 비롯해 시간적 여유가 있는 KB금융까지 안심할 수 없는 상황”이라고 말했다.



지난 19일 진행된 금융위원회 업무보고에서 이 대통령은 “(주요 금융지주 회장들이) 가만히 놔두니 부패한 ‘이너 서클’이 생겨 멋대로 소수가 돌아가면서 지배권을 행사한다”고 지적한 바 있다. 이후 금융감독원은 BNK금융지주의 차기 회장 선임 절차에 문제가 있었는지, 이사회가 제 역할을 했는지 등을 살펴보기 위해 검사에 착수하기로 했다.



앞서 행동주의펀드인 라이프자산운용은 BNK금융지주 회장 선출과 관련해 “(이사회에) 주주 대상 설명회 개최 등 투명성 확보 방안을 제안했지만 받아들여지지 않았다”며 주주들에게 공개서한을 보낸 바 있다. 하지만 BNK금융지주 회장후보추천위원회(회추위)가 빈 회장을 최종 회장 후보로 낙점해 빈 회장이 사실상 연임에 성공하면서 논란이 됐다.



그간 금융지주사 회장들의 연임은 관행처럼 여겨져 왔다. 신한금융지주의 라응찬 전 회장과 하나금융지주의 김정태 전 회장의 경우 4연임을 하며 10년간 장기집권했다. 진옥동 신한금융 회장도 최근 회추위에서 최종 회장 후보로 낙점돼 사실상 연임에 성공했다.

특히 현직 회장이 자신의 연임에 유리한 사외이사진으로 회추위를 구성한다는 지적도 꾸준히 제기됐다. 현재 금융지주 회장 후보는 사외이사로만 구성된 회추위가 결정한다. 현직 회장이 낙점한 이들이 차기 회장을 뽑는 관행이 이어져 왔고, ‘그들만의 리그’가 됐다는 게 금융당국의 판단이다.



이에 금감원은 이달 ‘지배구조 개선 태스크포스(TF)’를 출범시키고 현재 적용 중인 금융지주 회장 승계절차를 손볼 계획이다. 회장 재임 기간 선임된 사외이사가 회장의 연임 여부를 결정하는 ‘셀프 연임’이라는 지적에 대해 사외이사의 임기를 분산하는 방안이 점쳐지고 있다.



국민연금이 주주추천권을 행사해 금융지주 사외이사 선임에 역할을 하는 안도 거론된다. 국민연금은 신한금융(9.10%)과 하나금융(8.68%), KB금융(8.56%)의 최대주주지만 사외이사를 추천한 적은 없다.



일각에선 금융당국의 개입이 ‘관치 금융’을 강화하는 역효과로 이어질 수 있다는 목소리도 나온다. 김우철 서울시립대 교수(세무학과)는 “대통령이 공개 석상에서 금융지주 등 특정 대상을 잘못됐다는 식으로 못 박는 것은 사정 기관에 지시하는 것과 같다”며 “민간 영역인 금융의 자율성을 해쳐 자칫 ‘관치 금융’이라는 비판을 받을 수 있어 주의할 필요가 있다”고 말했다.