이강덕 포항시장 “LFP 양극재 공장 투자 차질 없도록 신속 지원할 것”

노호섭 이차전지기업협의회장 내방, 전지보국 원팀 의지 다져

포항에 신설되는 포스코퓨처엠 LFP 양극재 공장 등 현안사항 논의

경북 포항시는 23일 이강덕 시장이 포항에 신설되는 포스코퓨처엠 리튬인산철(LFP) 양극재 공장의 원활한 투자 추진을 위한 신속한 후속 행정절차 이행을 지시했다고 밝혔다.

포항 이차전지기업협의회 제2대 회장으로 취임하는 노호섭 포스코퓨처엠 에너지소재생산본부장이 이날 포항시청을 방문, 이강덕 포항시장과 환담을 나눴다.

포항 이차전지기업협의회 제2대 회장으로 취임하는 노호섭(오른쪽) 포스코퓨처엠 에너지소재생산본부장은 23일 포항시청을 방문, 이강덕 포항시장과 환담한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이번 방문은 노호섭 본부장의 기업협의회장 취임 후 첫 방문으로, 급변하는 글로벌 이차전지 시장 환경에 대응하고 ‘전지보국 원팀’ 체제를 더욱 공고히 하기 위해 마련됐다.

이날 면담에서 이 시장과 노 회장은 글로벌 이차전지 시장 변화 속에서 LFP 배터리 수요가 급증하고 있다는 데 공감하고, 포항에 신설되는 포스코퓨처엠 LFP 양극재 공장을 중심으로 한 이차전지 산업 생태계 조성 방안에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.

특히 양극재를 중심으로 축적해 온 포항의 이차전지 산업 생태계와 연구개발 역량, 산단·항만 등 우수한 인프라를 바탕으로 포항이 LFP 양극재 생산기지로서 충분한 경쟁력을 갖추고 있다는 점에 공감대를 형성했다.

포스코퓨처엠은 지난 15일 포항 영일만4일반산업단지에 급증하는 에너지저장장치(ESS) 수요에 대응하기 위한 LFP 양극재 전용 공장 구축을 승인했으며, 내년 착공해 2027년 하반기 양산을 목표로 사업을 본격 추진할 계획이다.

LFP 배터리는 니켈·코발트·망간(NCM) 삼원계 배터리에 비해 가격 경쟁력과 높은 안전성을 강점으로, 최근 ESS와 보급형 전기차 등 다양한 분야에서 활용되며 글로벌 시장 점유율이 50%에 육박하고 있다.

이강덕 시장은 “포스코퓨처엠은 포항 이차전지 산업 생태계의 핵심 축”이라며 “기업협의회장 취임을 계기로 지역과의 협력 체계가 더욱 강화되길 기대한다”고 말했다.

또 “포스코퓨처엠의 소재 기술력을 바탕으로 LFP 양극재 생산 거점을 포항에 구축하는 것은 국가 차원의 공급망 안정 측면에서도 전략적으로 큰 의미가 있다”고 강조했다.

이어 “포항에 신설되는 LFP 양극재 공장 투자가 적기에 이뤄질 수 있도록 관련 행정절차를 신속히 처리하겠다”며 “LFP를 시작으로 미드니켈, 실리콘 음극재 등 차세대 배터리 소재 산업이 안정적으로 성장할 수 있도록 산업 생태계 조성에 적극 지원하겠다”고 피력했다.

노호섭 신임 회장은 “글로벌 배터리 시장의 다변화에 대응하기 위해서는 LFP 배터리를 포함한 다양한 제품 포트폴리오 확보가 중요하다”며 “포항시와 긴밀히 협력해 지역과 기업이 함께 성장할 수 있는 방안을 지속적으로 모색하고 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 포항시는 이차전지기업협의회를 중심으로 기업 현장의 목소리를 적극 반영하고 투자유치와 연구개발, 인력 양성 등을 아우르는 ‘전지보국 원팀’ 지원체계를 강화해 대한민국 이차전지 선도 도시로서의 위상을 다져나갈 방침이다.