韓제조업 임금, 日·대만보다 높다

우리나라 제조업 임금이 경쟁국인 일본과 대만보다 높아 생산 경쟁력 약화가 우려된다는 조사 결과가 나왔다.
한국경영자총협회(경총)는 23일 이러한 내용을 담은 ‘한·일·대만 임금 현황 국제비교와 시사점’ 보고서를 발표했다. 보고서에 따르면 지난해 기준 한국 임금은 물가를 고려한 구매력평가환율로 환산해도 일본과 대만보다 20%가량 높았고, 경쟁업종인 제조업에서는 이 격차가 더 커졌다.
먼저 한국과 일본의 상용근로자 연 임금 총액을 비교하면 한국은 6만5267달러로 일본 5만2782달러보다 23.7% 높았다. 2011년 한국 임금(3만9702달러)은 일본(3만9329달러)과 유사했으나 이후 한국 임금은 64.4% 인상돼 일본 상승률(34.2%)을 크게 앞질렀다. 특히 한국 대기업 임금은 9만6258달러로 일본 6만574달러보다 58.9% 높았고, 한국 중소기업 임금은 5만5138달러로 일본 4만5218달러보다 21.9% 높았다.
비교 가능한 11개 업종 중 10개 업종에서 한국 임금이 일본보다 높았고, 금융·보험업(일본 대비 161.8%), 전문·과학·기술업(130.1%), 제조업(127.8%) 등의 순으로 격차가 컸다. 양국 경쟁업종인 제조업에서 한국 상용근로자 연 임금 총액은 6만7491달러로 집계돼 일본 5만2802달러보다 27.8% 상회했다.
한국 임금은 대만과 비교해서도 높게 나타났다. 한국 임금근로자 연 임금 총액은 지난해 기준 6만2305달러로 대만 5만3605달러보다 16.2% 높은 수준으로 집계됐다. 2011∼2024년간 임금 상승률은 한국 70.8%, 대만 54.4%였다. 비교할 수 있는 17개 업종 중 14개 업종에서 한국 임금이 대만보다 높았고, 교육서비스업(대만 대비 183.5%), 수도·하수·폐기업(160.3%), 전문·과학·기술업(143.3%) 등에서 격차가 두드러졌다. 제조업에서도 한국 임금근로자 연 임금 총액은 7만2623달러로 대만 5만7664달러보다 25.9% 높았다.
경총 하상우 경제조사본부장은 “생산성이 뒷받침되지 않는 고임금 구조는 지속 가능하지 않은 만큼 생산성 제고와 직무·성과 중심 임금체계로의 전환이 시급하다”고 말했다.