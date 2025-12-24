현대차, 美 충돌평가서 ‘톱 세이프티 픽’ 최다

G80·쏘렌토 등 21개 차종 선정

전기차 대부분 포함 ‘안전성’ 입증

현대차그룹은 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)가 발표한 충돌 안전 평가 결과 제네시스 G80과 기아 쏘렌토가 ‘톱 세이프티 픽 플러스(TSP+)’ 등급을, 현대차 팰리세이드가 ‘톱 세이프티 픽(TSP)’ 등급을 받았다고 23일 밝혔다. 이로써 현대차그룹은 올해 전 세계 자동차 그룹 중 가장 많은 총 21개 차종을 TSP+ 및 TSP 등급에 올렸다.

현대자동차 아이오닉9 모습. 현대차그룹 제공

IIHS는 매년 미국 시장에 출시된 차량을 대상으로 충돌 안전성과 예방 성능을 종합적으로 평가한 뒤 최고 수준의 안전성을 갖춘 차량에 TSP+를, 양호한 성적을 거둔 차량에 TSP를 부여한다.



올해 TSP+ 등급을 획득한 모델은 아이오닉5·아이오닉6·아이오닉9·코나·투싼·싼타페·아반떼(현지명 엘란트라)·쏘나타 등 현대차 8종과 EV9·스포티지·쏘렌토·텔루라이드·K4 등 기아 5종, GV60·GV70·GV70 전동화 모델·GV80·G80 등 제네시스 5종이다.



TSP 등급에는 현대차 팰리세이드·싼타크루즈, 제네시스 G90 3개 차종이 선정됐다.



특히 현대차그룹 전기차 전용 플랫폼 E-GMP가 탑재된 전기차들이 대부분 최고등급을 받았다. 아이오닉9과 EV9은 전면·측면 충돌 평가와 충돌방지 시스템 평가 등 모든 항목에서 최고 등급 ‘훌륭함’을 받았다. 이는 충돌 시 에너지 분산에 유리한 다중 골격 구조를 갖춘 E-GMP의 설계 철학이 실증적 결과로 이어진 것이라고 그룹은 설명했다.



현대차그룹 관계자는 “고객의 안전을 최우선 가치로 삼는 그룹의 노력이 세계 최고 권위의 평가를 통해 2년 연속 입증됐다”고 말했다.