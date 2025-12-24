정보 유출 빈번해도… 보안 투자는 ‘뒷전’

주요 기업 IT 전체 투자는 확대

정보보호 투자·인력비중 제자리

쿠팡·SKT 등은 오히려 비중 줄어

쿠팡, 신한카드 등 최근 업종을 불문하고 개인정보 유출 사태가 잇따른 가운데 주요 기업들의 정보보호 투자 비중이 정체 상태에 머물러 있다는 분석이 나왔다. 정보기술(IT) 부문 전체 투자 규모는 확대됐지만 정보보호 투자 비중은 거의 늘지 않았고, 전담 인력 비중도 사실상 제자리걸음이었다.

사진=게티이미지뱅크 제공

23일 리더스인덱스 조사에 따르면, 매출 상위 500대 기업 중 정보보호 공시 종합 포털에 자료를 공개한 87개 사의 정보기술부문 투자액은 2022년 16조4667억원에서 지난해 21조671억원으로 31.2% 증가했다. 같은 기간 정보보호부문 투자는 9602억원에서 1조2756억원으로 32.8% 늘었다. 그러나 정보기술 대비 정보보호 투자액의 비중으로 보면 5.8%에서 5.9%로 0.1%포인트만 늘었다.



정보보호부문 전담인력 비중도 소폭 증가에 그쳤다. 조사 대상 기업들의 정보보호부문 전담인력 수는 2022년 3044명에서 지난해 3723명으로 22.3% 증가했다. 하지만 정보기술부문 전체 인력 대비 비중은 6.4%에서 6.7%로 0.3%포인트 늘어났다.



최악의 개인정보 유출 사태와 부실한 대응으로 여론의 지탄을 받고 있는 쿠팡 역시 정보기술부문 전체 투자액이 2022년 9287억원에서 지난해 1조9171억원으로 106.4% 증가하는 동안 정보보호 관련 투자액은 639억원에서 889억원으로 39.2% 증가에 그쳤다. 쿠팡의 정보기술 조직 내 정보보호 전담인력 비중은 오히려 낮아진 것으로 나타났다. 쿠팡은 정보기술부문 인력이 2022년 2290명에서 지난해 3077명으로 34.4% 는 데 비해 정보보호 전담은 168명에서 211명으로 26.2% 늘었다. 그 결과, 정보기술 인력 내 정보보호 전담 인력 비중이 7.3%에서 6.9%로 0.4%포인트 감소했다.



앞서 고객정보 유출 사고가 터진 통신사들의 정보보호 전담 인력 비중도 준 것으로 분석됐다. SK텔레콤은 2022년부터 지난해까지 정보기술부문 인력이 19.9% 증가할 때 정보보호 전담 인력은 11.0% 늘어 정보보호 전담 인력 비중이 7.4%에서 6.9%로 낮아졌다. KT도 같은 기간 정보기술부문 내 정보보호 인력 비중이 6.6%에서 4.6%로 줄었다.



리더스인덱스 관계자는 “3년간 주요 기업의 정보보호부문 투자액과 전담인력이 절대 규모로는 증가했지만 비중 차원에서 보면 거의 변화가 없었다”며 “정보기술 투자 확대 과정에서 정보보호 분야는 상대적으로 후순위에 있었다는 의미”라고 해석했다.