발사 30초 후 폭발… 국내 첫 민간발사체 실패

23일 브라질 알칸타라 우주센터에서 이노스페이스의 상업 우주로켓 ‘한빛-나노’가 발사되고 있다.(아래 사진) 한빛-나노는 이륙 30초 후 기체 이상이 발생했고 지상으로 추락했다. 이 과정에서 기체가 폭발하는 것처럼 화염으로 뒤덮인 모습(위)이 중계 영상에 포착되기도 했다. 이노스페이스는 소형위성 5기와 비분리 실험용 장치 3기로 구성된 탑재체 8기를 실어 나르는 ‘스페이스워드’(임무명)를 통해 국내 민간 기업 처음으로 상업 발사에 도전했지만 실패해 아쉬움을 삼켰다.



이노스페이스 유튜브 생중계 갈무리