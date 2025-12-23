장동혁, 커피·지압 볼로 24시간 ‘최장 필버’

기존 17시간12분 깨… 내부 결집

종료 직전 유튜브 1만여명 몰려

“계파 갈등 속 투쟁 의지 보여줘”

“국민 여러분 오늘을 기억해 주십시오. 내란특별재판부 설치법은 대한민국 역사상 법치를 무너뜨린 최악의 악법으로 기억될 것입니다.”

국민의힘 장동혁 대표가 23일 국회 본회의장에서 24시간의 필리버스터(무제한토론)를 마무리하며 역대 최장 필리버스터 기록을 세웠다. 전날 더불어민주당이 발의한 내란전담재판부 설치법이 상정되자 헌정 사상 처음으로 제1야당 당대표로서 필리버스터에 돌입한 장 대표는 밤샘 토론을 이어간 끝에 이날 오전 11시40분, 국민의힘 의원들의 박수를 받으며 연단에서 내려왔다. 장 대표 이전까지 최장 기록은 지난 9월 같은 당 박수민 의원의 17시간12분이었다.

동료의원들 격려 받는 張 국민의힘 장동혁 대표(가운데)가 23일 내란전담재판부 설치법에 관한 필리버스터(무제한토론)로 24시간을 채워 역대 최장기록을 세운 뒤 당 소속 의원들의 격려를 받고 있다. 허정호 선임기자

판사 출신인 장 대표는 필리버스터 내내 내란전담재판부 설치법의 위헌성을 지적하며, 민주당의 사법개혁이 법치주의의 핵심인 사법부의 독립성을 훼손한다고 비판했다. 장 대표의 필리버스터가 24시간을 향해 가자 민주당 김병주 의원이 “찬성토론을 해야 한다”며 “필리버스터가 입법을 마비시키고 있다”고 고성을 지르기도 했다.

장 대표는 식사를 거른 채 물과 비타민, 커피 등으로 버티며 발언을 이어갔다. 졸음을 쫓기 위해 지압 마사지볼을 손에 쥐고 토론을 하기도 했다. 필리버스터를 중계하는 당 유튜브 채널에는 필리버스터 종료 직전인 오전 11시35분 기준 역대 최다인 1만여명이 몰렸다.

장 대표의 ‘24시간 필리버스터’가 당내 결속을 강화하는 계기가 될 것이라는 기대도 나온다. 12·3 비상계엄 사과 문제와 한동훈 전 대표를 겨냥한 당무감사 등을 둘러싸고 계파 갈등이 새어 나오는 가운데 이번 필리버스터가 지지층 결집과 내부 결속을 다지는 전환점이 될 수 있다는 것이다. 송언석 원내대표는 “대단한 정신력”이라고 평가했다. 반면 친한(친한동훈)계인 박정하 의원은 MBC 라디오에 출연해 “(장 대표의 필리버스터를 보고) 고생하고 안쓰럽고 수고한다는 마음이 든다”면서도 “대표가 다른 일 하는 데 시간을 좀 더 써주면 좋지 않을까 생각한다”고 했다.