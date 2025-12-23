청년 10명 중 1명 ‘집 있다’…단, 대출 부담 전연령대서 가장 커

게티이미지뱅크

청년층 10명 중 1명이 주택을 보유한 것으로 나타났다. 집을 가진 청년의 소득은 무주택 청년보다 두 배 가까이 높았고 주택 구입에 따른 대출 부담은 전 연령대에서 가장 컸다.

국가데이터처는 23일 이같은 내용을 담은 ‘2024년 생애단계별 행정통계’를 발표했다.

통계는 행정자료를 연계해 청년층(15~39세), 중장년층(40~64세), 노년층(65세 이상)의 경제·사회적 특성을 종합 분석한 결과다.

지난해 기준 주택을 보유한 청년층은 165만명으로, 전체 청년 인구의 11.5%로 나타났다. 같은 기간 중장년층의 주택 보유 비중은 45.5%, 노년층은 46.3%를 기록했다.

청년층 주택 자산가액은 ‘1억5000만원~3억원 이하’가 36.4%로 가장 많았다. 이어 ‘6000만원~1억5000만원이 30.0%, ‘3억원~6억원이 18.6% 순으로 나타났다.

‘6억원 초과’ 비중은 4.5%에 불과해 중장년층과 노년층의 절반 수준에 머물렀다.

소득은 주택 보유 여부에 따라 뚜렷한 차이를 보였다. 주택을 보유한 청년층의 연 소득(근로·사업소득)은 5034만원으로, 무주택 청년층의 2721만원보다 1.9배 많았다.

다만 주택 마련을 위한 금융 부담은 청년층이 가장 컸다. 주택을 보유한 청년층의 대출잔액 중앙값은 1억5843만원으로, 중장년층의 1억562만원과 노년층의 5413만원을 웃돌았다.

무주택자와 비교한 대출잔액 중앙값 역시 청년층이 6.5배로 가장 높았고, 중장년층은 3배, 노년층은 2.7배였다.

한편 신혼부부 42.7%는 주택을 직접 소유하고 있는 것으로 나타났다. 이들은 연간 평균 7629만원의 소득을 올리는 것으로 집계됐다.

국가데이터처는 12일 이같은 내용의 ‘2024년 신혼부부 통계 결과’를 발표했다.

통계 대상이 되는 신혼부부는 매년 11월 1일 기준 혼인 신고한 지 5년이 지나지 않은 부부 중 혼인 관계를 유지하면서 부부 중 최소 1명이 국내에 거주하는 경우다. 지난해 신혼부부는 95만2000쌍이다.

결과에 따르면 초혼 신혼부부의 42.7%는 주택을 직접 소유하고 있었다. 이는 1년 전보다 1.9%p 상승한 수치다.

주거 형태별로 보면 아파트에 거주하는 비중이 77%로 가장 높았다. 전년 대비 2.5%p 상승한 수치다.

단독주택에 거주하는 비중은 9%로 같은 기간 1.1%p 하락했다.

초혼 신혼부부 중 맞벌이 비중은 1.5%p 상승한 59.7%로 나타났다. 이들의 연간 평균소득은 2023년 7265만원에서 2024년 7629만원으로 5% 늘었다.

아내의 경제활동이 늘면서 대출 잔액이 있는 경우는 전체의 86.9%로 전년 대비 0.9%p 하락했다.

다만 대출 잔액 중앙값은 1억7900만원으로 전년(1억7051만원)보다 849만원 증가했다.

고금리 영향으로 대출이 있는 부부 자체는 줄었지만, 부동산 가격 상승 등에 따라 주택 관련 대출 규모가 커진 영향으로 분석된다.