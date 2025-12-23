해수부 부산 개청식 직접 챙긴 李대통령…'PK 민심' 끌어안기

이재명 대통령이 23일 해양수산부의 부산 임시청사 개청식 현장을 직접 찾았다.
해수부 부산 이전의 의미를 한껏 부각하면서 부산·경남(PK) 주민들의 민심을 끌어안겠다는 행보로 풀이된다.
아울러 정치권에서는 내년 지방선거 여권의 유력한 부산시장 후보 중 하나로 꼽히는 전재수 전 해양수산부 장관이 '통일교 금품수수 의혹'으로 사직하는 등 어수선한 분위기가 이어지는 와중에 이번 방문이 이뤄졌다는 점에도 주목하고 있다.
실제로 이 대통령은 개청식에 앞서 열린 부산 현장 국무회의에서 "아쉽게도 지금 해수부 장관이 공석 중"이라고 이 문제를 거론하기도 했다.
그러면서 "후임 장관도 가급적 부산 지역에서 인재를 구하기 위해 노력하고 있다"고 강조했다.
부산에서 국무회의가 열린 것은 2019년 문재인 정부 때에 이어 약 6년 만이다.
국무회의 직후 열린 임시청사 개청식에서도 이 대통령은 "(해수부 부산 이전은) 단순히 청사 하나를 옮긴 것을 넘어, 대한민국이 북극항로 시대를 본격적으로 열겠다는 웅대한 포부를 밝혔다는 의미가 있다"며 "북극항로 시대를 부산이 앞장서서 열어가도록 정부도 아낌없이 지원하겠다"고 약속했다.
이 대통령은 개청식 참석 후에는 청사 건물 15층에 위치한 북극항로 추진본부에 들러 직원들을 격려했다.
곧바로 이어진 해양수산부 대상 업무보고에서도 'PK 구애'는 계속됐다.
이 대통령은 "해수부를 떼서 부산으로 옮긴 것은 전무후무한 일로, 그만큼 해수부가 부산에서의 역할이 중요하다"며 부산의 발전을 위해 해수부가 노력해 달라고 당부했다.
또 하정우 대통령실 AI미래기획수석을 향해서는 "'하GPT'(하 수석의 별명)의 고향도 부산 아닌가. (서울에) 오지 말고 그냥 여기 계시면 어떠냐"고 농담을 던지기도 했다.
이 대통령은 일정 도중에는 부산진구에 위치한 부전시장을 방문해 시장 상인들과 스킨십을 가졌다.
한편 이날 이 대통령은 해수부 이전과 관련해 공무원들의 노고를 격려하며 공직사회를 다독이는 모습도 보였다.
이 대통령은 "삶의 터전인 서울이나 세종을 떠나 부산에 자리를 잡는다는 게 쉽지 않았을 텐데, 감사를 드린다"고 했다.
김민석 국무총리 역시 "(임시 청사에) 어린이집이 충분히 잘 마련돼 있나", "(공무원들이 이사 후 겪을 수 있는) 교통 문제 등에 대해서도 꼼꼼히 챙겨달라"고 부처에 요청하기도 했다.
