초등학교 스쿨버스·트럭 충돌… 12명 중경상

전북 김제서 빗길 교차로 사고

학생 5명·교사 1명 중상 입어

전북 김제에서 빗길을 달리던 초등학생들이 탄 통학버스와 화물차가 충돌하는 사고가 나 12명이 중경상을 입었다.



23일 전북특별자치도소방본부 등에 따르면 이날 오후 4시26분쯤 김제시 백산면 상정리 지평선 산단로 돌제 교차로에서 초등학교 통학버스와 25t 화물 윙바디 트럭이 충돌했다.

아찔한 사고 현장 23일 오후 전북 김제시 백산면 한 교차로에서 초등학생 통학버스와 25t 윙바디 화물차가 충돌해 소방대원들이 사고를 수습하고 있다. 전북특별자치도소방본부에 따르면 이 사고로 통학버스에 타고 있던 학생 5명과 교사 1명이 중상, 운전자와 나머지 탑승 학생 6명이 경상을 입었다. 전북특별자치도소방본부 제공

이 사고로 버스에 타고 있던 학생 5명과 교사 1명 등 6명이 중상, 운전자와 나머지 탑승 학생 6명이 경상을 입었다. 부상자들은 익산 원광대 병원과 김제 지역 병원 등으로 분산 이송됐다. 학생 1명과 화물트럭 운전자는 이송되지 않았다. 중상자들은 팔이 골절되는 부상을 입거나 의식저하 상태에 있는 것으로 파악됐다.



사고 당시 15인승 버스에는 학생 11명과 운전자 1명, 교사 1명 등 모두 13명이 탑승해 있었고, 화물트럭에는 운전자만 타고 있었다. 119구급대가 도착했을 당시 학생 2명과 교사 1명은 차량에 끼어 있었고, 다른 학생들은 차량 밖으로 대피한 상태였던 것으로 소방본부는 설명했다.



사고는 교차로 통과 과정에서 버스 측면이 화물트럭 앞부분과 부딪힌 뒤, 버스가 도로 안전지대로 돌진하면서 신호기를 다시 측면으로 들이받는 형태로 발생한 것으로 파악됐다. 경찰과 소방 당국은 목격자 진술과 차량 블랙박스 영상 등을 토대로 교차로 통과 과정에서의 신호 위반 여부 등 정확한 사고 경위와 책임 소재를 조사하고 있다.