‘서울런3.0’ 방학 동안 학습공백 메운다

市, 취약계층 중·고등학생 지원

AI기반 학생별 진로·진학 설계

서울시가 취약계층 청소년들이 학습 공백 없이 새 학년으로 넘어갈 수 있도록 방학 기간 ‘서울런’을 통해 인공지능(AI) 기반 진로·진학 지원 프로그램 등을 제공한다고 23일 밝혔다.



우선 겨울방학 동안 맞춤형 진로 설계를 돕는 ‘서울런 진로·진학 AI 코치’를 시범 운영한다. AI에 기반한 분석으로 적성을 점검하고, 진학 준비 과정을 체계적으로 지원하는 방식이다. 참여 학생들은 학생부 데이터를 기반으로 전공·진로를 탐색하고 진학에 필요한 정보를 제공받을 수 있다.



AI 코칭으로 설계한 진로 등을 대학 캠퍼스에서 체험할 수 있는 ‘서울런 대학 연계 진로캠퍼스’도 운영한다. 프로그램에는 로봇·반도체 등 첨단 공학 분야부터 K뷰티·KPOP 등 예체능 분야까지 아우르는 전공 심화 체험 과정이 마련됐다. 서울런 회원 중·고등학생이 대상이며, 서울런 누리집에서 신청할 수 있다.



영어동행캠프와 교과별 온라인 특강도 제공한다. 캠프는 한국외국어대학교와 시내 6개 청소년센터에서 내년 1월12∼23일 운영되며, 실전 회화 수업과 외국인 교환학생과의 문화·진로 체험 프로그램 등을 제공한다. 특강에서는 2027학년도 수능 대비 강좌 등을 제공한다.



프로그램별 세부 일정과 신청 방법은 서울런 누리집에서 확인할 수 있다.



시는 내년부터 ‘서울런 3.0’을 본격 추진한다. 교과 학습 지원을 넘어 AI 기반 진로·진학 설계, 대학·산업 현장 연계 체험, 미래 핵심 역량 강화까지 아우르는 통합 교육 플랫폼으로 고도화할 방침이다.