"주거니 받거니 했는데…" 유재석, '조폭 연루설' 조세호 빈자리 언급

MC 유재석이 '조직 폭력배 연루설'에 휘말린 코미디언 조세호의 빈자리를 실감했다.

유재석은 24일 방송된 tvN 토크 예능물 '유 퀴즈 온 더 블럭' 324회에서 판사 출신 작가 문유석이 게스트로 나오기 전 이렇게 느꼈다.

유재석은 문 작가에 대해 "23년간 법관 생활을 하시다 작가님이 되셨다"고 놀랐다.

이어 "요즘은 현직에 계시는 의사 선생님이나 법조계 쪽 일하시다가 경험을 통해 실제 드라마를 집필하는 분이 굉장히 많은 듯하다"고 특기했다.

유재석은 그러다 혼자 계속 얘기하는 게 씁쓸한 듯 "저 혼자 계속 주저리주저리 얘기하는 거다"라고 제작진을 향해 말했다.

"예전엔 주거니 받거니 했는데 이제 혼자, 그러네"라고 덧붙였다.

앞서 유재석은 지난 주 '유 퀴즈' 방송에서 조세호 하차를 언급했다. "(조세호) 본인 스스로 이야기했듯이 스스로를 다시 한번 돌아보는 유익한 시간이 됐으면 좋겠다"고 바랐다.

유재석과 조세호는 2018년 이 프로그램 첫 방송 때부터 호흡을 맞춰왔다. 7년 만에 조세호가 하차한 것이다.

조세호는 최근 조직폭력배와 친분설에 휩싸였다. 그의 사업을 간접적으로 도왔다는 의혹이 제기됐다. 조세호는 '유 퀴즈'를 비롯 KBS 2TV '1박2일' 등 출연 중인 프로그램에서 하차했다. 다만 의혹을 부인하며 법적대응을 예고했다.

