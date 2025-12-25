최현우 진짜 마법사였나…동창들과 사진 알고 보니

마술사 최현우(47)가 영화 '해리포터' 시리즈 속 호그와트 마법학교 주인공들과 담소를 나누는 합성 사진을 공개했다.

최현우는 지난 16일 소셜미디어(SNS)에 호그와트 마법학교를 배경으로 극중 주인공들과 함께 커피를 즐기는 사진을 올렸다.

마술사 최현우(47)가 호그와트 마법학교를 배경으로 해리 포터·헤르미온느·론 위즐리와 함께 커피를 즐기는 모습. 인스타그램 캡처

해당 사진에서는 해리 포터 역의 다니엘 래드클리프, 헤르미온느 역의 엠마 왓슨, 론 위즐리 역의 루퍼트 그린트와 최현우가 호그와트 거리의 테이블에 둘러서 커피와 소시지 등을 먹고 있다.

테이블 위에는 군밤으로 보이는 간식도 놓여 있어 현실감을 더했다.

최현우는 해리를 바라보며 미소 짓고 있고, 나머지 배우들 역시 밝은 표정으로 웃고 있어 마치 실제 만남처럼 보인다. 추운 날씨 속에서 입김과 따뜻한 커피의 김이 피어오르는 장면도 포착됐다.

또 다른 사진에는 호그와트 교장 덤블도어 역을 맡았던 배우 마이클 갬본과 교복 차림으로 함께한 모습도 담겼다.

해당 이미지는 인공지능(AI)으로 생성된 합성 사진이다.

이번 게시물은 그동안 대중 사이에서 최현우를 두고 "호그와트 출신 아니냐"는 농담이 이어진 데 대한 유쾌한 화답으로 해석된다.

사진을 접한 누리꾼들은 "드디어 호그와트 졸업생 인증", "해리포터 영화에 왜 안 나왔나", "이 정도면 진짜일 수도 있겠다" 등 재치 있는 반응을 보이며 즐거움을 표했다.

한편 최현우는 무대에서도 관객과의 교감을 이어갈 예정이다. 용인문화재단은 오는 1월 10일과 11일 용인시문예회관 처인홀에서 마술사 최현우의 공연 '아판타시아'를 총 4회 개최한다고 밝혔다.

이번 공연은 최현우가 직접 기획·연출한 작품으로, 관객이 공연의 흐름에 참여하는 이머시브(Immersive) 형식으로 진행돼 '직접 체험하는 마술'을 선보일 예정이다.

<뉴시스>