편의점업계, ‘크리스마스 홈파티’ 주류 할인전 진행

고물가 속 연말 크리스마스를 맞아 홈파티를 여는 소비자들을 위해 편의점 업계가 다양한 상품을 할인 판매하고 신제품을 내놓았다.

BGF리테일 제공

25일 유통업계에 따르면 BGF리테일의 편의점 CU는 초저가 와인을 선보이고 총 192종의 주류를 할인 판매한다.

CU는 초저가 TOA(Taste of Australia) 와인 2종을 선보인다. 레드와인 'TOA 쉬라즈'와 화이트와인 'TOA 소비뇽블랑'이다.

가격은 각 4900원으로 3병 구입 시 1만2000원 행사를 진행한다.

연말까지 주류 192종 할인전도 펼친다.

킴크로포드 소비뇽블랑은 기존 3만4900원에서 34% 할인된 2만3000원에 구매할 수 있다.

샴페인 '피에르 가스트로'는 CU 자체 할인에 제휴 결제 수단으로 추가 할인을 적용하면 약 63% 저렴한 10만5000원에 구입 가능하다.

편의점 세븐일레븐은 연말 연초 홈파티 시즌을 맞아 투명캔 생맥주 라인업을 강화했다.

흑맥주 상품인 '생드래프트블랙'과 은은한 토마토 향이 느껴지는 '생드래프트레드'를 새롭게 선보였다.

또 생드래프트 시리즈 5종에 대해 4캔 구매 시 35% 할인된 1만3000원에 제공한다.

이마트24는 이달 말일까지 주류 및 안주 프로모션을 진행한다.

이마트24 전용 와인 브랜드 '꼬모(COMO)'의 '꼬모말보로소비뇽블랑'은 토스페이 머니·계좌로 결제 시 4000원 할인된 8900원에 구입할 수 있다.

또 인기 위스키인 발베니 12년 더블우드, 발베니 14년 캐리비안캐스크, 조니워커블랙, 짐빔화이트, 잭다니엘스2025맥라렌에디션 등을 최대 20% 할인한다.

하이네켄, 삿포로, 칭따오, 짐빔하이볼 등 인기 캔맥주와 하이볼 총 80여종을 대상으로는 4캔 1만2000원 행사를 진행한다. 행사카드로 결제하면 6캔 1만4400원에 즐길 수 있다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 홍고추 풍미를 입힌 'K위스키'를 내놓았다.

GS25는 K위스키 브랜드 '기원(KI ONE)', 에드워드리와 협업한 한정판 위스키 '기원x셰프 에드워드 리 에디션'을 최근 출시했다.

홍고추 특유의 향과 매콤함이 녹아들도록 설계해 기름지고 풍미 있는 한식과 곁들이면 음식의 맛을 살려준다고 회사 측은 설명했다.

이 제품은 GS25의 주류 스마트오더 시스템 '와인25플러스'에서 선착순 주문한 후 가까운 매장에서 수령할 수 있다.