유통업계, 크리스마스 맞아 대규모 할인·기획 행사 잇달아

유통업계가 크리스마스와 연말연시 수요를 겨냥한 대규모 할인·기획 행사를 잇달아 전개하고 있다.

신세계백화점 제공

25일 업계에 따르면 신세계백화점은 최근 한 해 동안 고생한 나 자신에게 보상을 건네는 셀프 기프팅 수요에 맞춰 ‘ALL ABOUT WINTER FASHION’ 행사를 오는 31일까지 진행한다. 이번 행사엔 트렌디한 여성·남성 브랜드부터 스포츠, 아동, 영패션에 이르기까지 총 200개의 브랜드가 참여한다. 일부 브랜드에선 시즌 오프 등 연말 할인 행사로 올해 F/W 상품을 최대 30% 할인된 가격에 제공한다. 오는 28일까지 다양한 코스메틱 브랜드 팝업도 준비했다.

롯데마트 토이저러스는 크리스마스 당일인 25일까지 구매자를 대상으로 상품권 프로모션을 진행한다. 토이저러스 오프라인 매장에서 일정 금액 이상 행사 완구 구매시 롯데상품권 1만 원을 증정하고 온라인몰에서 6만 원 이상 구매시 즉시 사용할 수 있는 1만 원 할인 쿠폰을 제공한다. 레고 300여 종을 최대 40% 할인된 가격에 선보이고 행사기간 레고제품 10만 원 이상 구매시 다양한 사은품을 증정하고 주요 전자 게임과 인기 캐릭터 완구를 할인 판매한다.

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 ﻿벌크로 와인을 수입 후 국내에서 병입하는 방식으로 초저가 와인 2종을 선보인다. 또 오는 24일부터 연말까지 ﻿기존 12월 주류 할인 행사에 13개 품목을 추가한 총 192종 대규모 할인전을 펼친다. 인기 와인 20종은 추가 할인이 적용돼 최대 34% 저렴하게 구매할 수 있다. 나폴리맛피아 미니 버거 플래터와 ﻿치즈 고구마피자 등 나폴리맛피아 권성준과 협업한 제품 2종도 출시한다.

다이닝브랜즈그룹 치킨 브랜드 bhc는 자사앱 회원을 대상으로 럭키박스 이벤트를 진행한다. 회원이면 누구나 매일﻿ 1회 참여할 수 있는 ‘꽝 없는’ 이벤트다. 이벤트 페이지에서 럭키박스를 열기만 하면 △1만 원 할인 △4천 원 할인 △치즈볼 100원 구매 △중복 할인(1천 원) 쿠폰 중 하나가 랜덤으로 지급된다. 당첨된 쿠폰은 발급 당일 즉시 사용 가능하다. 또 연말연시를 맞아 소중한 사람에게 마음을 전하는 고객들을 위해 ‘선물 보내기’ 이벤트도 진행한다. bhc 앱에서 ‘기프트카드’를 구매하거나 선물하면 구매 횟수에 따라 경품을 증정한다.

맥도날드코리아는 소비와 함께 기부에 동참하는 행운버거 2종을 오는 26일 선보인다. 맥도날드는 지난 2019년 부터 행운버거 단품 혹은 세트 1개 구매당 100원을 적립해 기부한다. 기부금은 RMHC Korea에 전달돼 ﻿장기 치료가 필요한 환아와 가족들이 병원 인근에서 머물며 치료에 전념할 수 있도록 돕는 ‘로날드 맥도날드 하우스’의 운영과 건립에 사용되고 있다.