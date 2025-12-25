대통령실, 성탄절 '쿠팡대책 장관회의' 긴급소집…외교라인 포함

李대통령 강한 의지에 이례적 휴일 소집…美 정관계 로비의혹 등 논의할 듯

대통령실이 성탄절인 25일 오후 쿠팡의 대규모 개인정보 유출사태의 대책 마련을 위한 관계부처 장관급 회의를 연다.



여권 관계자는 이날 연합뉴스와 통화에서 "정부 내에 쿠팡 사태의 심각성에 대한 공감대가 넓게 이뤄져 있다"며 "사안의 엄중함을 고려해 휴일에도 회의를 열기로 한 것"이라고 설명했다.

김용범 대통령실 정책실장이 주재하는 회의에는 과학기술정보통신부 장관과 개인정보보호위원장, 방송미디어통신위원장, 공정거래위원장 등 관계 부처 장관급 인사들은 물론 경찰청 등 수사기관 관계자들도 대거 참석할 것으로 알려졌다.



특히 외교부 장관과 국가안보실 관계자 등 외교 라인 인사들 역시 참석 대상에 포함된 것으로 전해졌다. 이는 최근 불거진 쿠팡의 미국 정·관계 인사 로비 의혹에 대해서도 들여다보기 위한 것으로 보인다.



아울러 일각에서 이 문제가 한미 간 무역 문제에 연계될 수 있다는 주장까지 나오는 상황에서 미 당국의 정확한 입장을 공유하며 부처 간 대응의 유기성을 높이겠다는 뜻으로도 풀이된다.



실제로 오는 30∼31일 예정된 국회의 쿠팡 사태 관련 연석 청문회에도 애초 과학기술정보방송통신위원회, 정무위원회, 국토교통위원회, 기후에너지환경노동위원회, 기획재정위원회 등 5개 상임위만 참여하려 했으나, 최근 외교통일위원회가 추가되기도 했다.



한편 정치권에서는 대통령실이 이례적으로 휴일 긴급회의를 소집한 배경에는 이재명 대통령의 강한 의지가 작용했을 것이라는 해석도 내놓고 있다.



이 대통령은 지난 11일 기획재정부 등을 대상으로 한 업무보고에서도 쿠팡을 겨냥해 "이번에 '무슨 팡'인가 하는 곳에서도 규정을 어기지 않았나. 그 사람들은 처벌이 전혀 두렵지 않은 것"이라고 강도 높게 비판한 바 있다.

